台灣烤雞始祖「香鷄城」的手扒雞是不少六、七年級生懷念的童年美味，消失20年後，2016年一度捲土重來，2021年前全部分店又熄燈，後又陸續開過快閃店，或以異界合作方式現身。如今香鷄城臉書粉專有新動作，先是公告將在西門町有新店面，最新消息是披露詳細地址為台北市萬華區漢口街二段54-33號，且3月13日將開始試營運，每日限量僅有150隻。
香鷄城1984創立、歷史一次看
香鷄城是由養雞人陳欽樂在1984年創立，全盛時期全台有126家店，買烤雞附送手套、胡椒鹽，讓饕客自己用手撕著吃，名為「手扒雞」。香雞城在2000年前轉型為食品加工廠，門市陸續歇業。
手扒雞消失20年後，香雞城二代在2016年在八里、新店、新莊開店，但八里店先是在2017年因租約到期結束營業，新店中正店和新莊龍安店也在2020年及2021年熄燈，香雞城又退回食品代工。
2024年時，「香鷄城」開設手扒雞快閃店測試市場，接著再推出冷凍商品並有異業合作模式經營，如今又傳出將再度回歸消息，將於3月13日開始試營運，營業時間14時至22時（售完為止），而門市地址為台北市萬華區漢口街二段54-33號，且初步單日限量僅有150隻，業者也表示試營運之後會逐日再增加數量。
🟡「香鷄城」營業資訊：
地址：台北市萬華區漢口街二段54-33號
營業時間：14:00-22:00（售完為止）
限量：單日限150隻
「台北四大鰻魚飯」肥前屋也回歸 3月11日重新開張
另外，台北經營50年的人氣鰻魚店「肥前屋」，有「台北四大鰻魚飯」之美譽，原本於去（2025）年6月底熄燈，最新消息確認將於今（11）日重新開張營業，且鰻魚飯相較之前漲價50~100元，此外，每天單一餐期預計僅提供100個號碼牌，等於每天僅有200個號碼牌，一張號碼牌可點大份鰻重1份或小份鰻重小2份。
根據官方最新曝光的菜單中，「鰻重（小）」由原本的250元漲為300元，「鰻重（大）」則從480元漲為580元，漲價100元。「豬排定食」則從160元漲為180元，「烤鰻肝」由40元漲為60元。
🟡「肥前屋」營業資訊：
地址：臺北市中山區中山北路一段121巷13號
電話：02-21001638、0965-162-788
營業時間：11:30-14:30、17:30-20:30
公休日：每週二
資訊來源：香雞城、肥前屋
