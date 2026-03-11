我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃男忘記身分證字號、生日，還在過程中向員警保證「我不會跑！」。（圖／警方提供）

新北市三重區昨（10日）17時40分許一名因竊盜案遭到士林地檢署通緝的43歲黃姓男子，其形色反應異於常人遭到巡邏的員警發現，上前盤查身分。而黃男為了避免讓身分曝光，表示自己沒帶身分證，也忘記身分證字號以及生日。下一秒，黃男竟直接將員警撞開，當場被壓制在地逮捕歸案。據了解，三重分局員警當時正在三重區重新路一段前執行巡邏勤務，發現43歲黃姓男子形跡可疑，故上前盤查。怎料，在詢問黃男身分過程中，黃男一下稱沒帶身分證，一下又稱忘記身分證字號、生日，表示要打電話問老闆。黃男顧左右而言他，甚至還向警方喊話：「我不會跑啦，大哥！」等語。而就在員警持續查明嫌犯之際，黃男竟直接將員警撞開，企圖徒步逃離現場。現場員警見狀後，當場將其壓制在地狂喊：「趴好啦！」並呼叫支援警力到場協助，黃男則說：「不用啦，我配合你。」經查，黃男為士林地檢署發布之通緝犯，警詢後依竊盜通緝案移送士林地檢署歸案。