今天天氣短暫回暖 日夜溫差大

▲周四、周五冷氣團影響，氣溫顯著偏低，周六冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。（圖／賈新興提供）

周五清晨最冷8度 周末天氣回暖放晴

▲未來一周環境轉為乾冷，降雨減少許多。（圖／賈新興提供）

今（11）日水氣減少，各地白天晴到多雲、可見陽光，高溫回升至20度以上；氣象專家賈新興表示，周四、周五（3月12日至3月13日）有偏強大陸冷氣團影響，最冷時間落在周四深夜至周五清晨，在輻射冷卻加持下，西半部空曠地區低溫可能降至8至10度，周六起冷氣團減弱、氣溫逐漸回升。氣象署指出，今天上午水氣減少，白天各地晴到多雲、可見陽光，僅花東、恆春半島偶有短暫降雨，氣溫方面，清晨中部以北、宜蘭低溫普遍12至14度，南部及花東則為13至15度，天太陽加熱之下，各地氣溫快速回升，預估高溫來到20至24度，尤其高屏可以來到26、27度。賈新興說明，周四、周五受偏強的大陸冷氣團影響，周四深夜至周五清晨最冷，周五清晨在「輻射冷卻」影響下，低溫有機會比前一波更冷，西半部空曠區最低溫8至10度，台北氣象站也只有12至12.5度。周六冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回暖。未來一周降雨方面，賈新興指出，周四基隆北海岸、東北角、宜花東有零星短暫雨；周五、周六各地天氣穩定晴朗，周日午後東北角、宜花東山區轉多雲時晴。下周一東北角、宜花東山區偶有零星短暫雨；下周二基隆北海岸、東北角、宜花東山區有零星短暫雨；下周三、下周四午後花東山區轉多雲。