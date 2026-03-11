我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市柳營科技工業園區今（11）日清晨驚傳工廠火警！光洋應用材料公司廠房2樓突然竄出大量黑煙，火勢一度引發外界憂心，甚至傳出有5人失聯。由於廠內存放大量化學物質氯化銨，若長時間處於高溫恐產生腐蝕性風險，消防局不敢大意，緊急動員無人機與消防機器人投入搶救，所幸確認失聯人員均已及時逃出，火勢也在清晨7時33分撲滅。台南市消防局表示，119勤務中心於清晨5時38分接獲通報，指柳營區工一路的光洋應用材料工廠2樓冒出黑煙，濃煙直衝天際。消防局立即出動14車、29名消防人員前往搶救，並加派無人機、消防機器人支援，同時通知毒化災應變小組、台電與自來水公司等相關單位到場協助。初步掌握，事發當時廠內疑有3名員工正在作業，加上2名保全人員，一度傳出共5人失聯。經消防人員清查後確認，5人均已自行逃出，並未受困火場，讓現場人員鬆了一口氣。由於廠房內存放大量化學物品氯化銨，消防人員研判若長時間處於超過300度高溫，可能產生腐蝕性風險，因此不敢輕忽，立即加派第二、第三梯次人力支援。現場並出動第二大隊無人機與南科分隊消防機器人協助監控火勢，並增派第三、第四及第五大隊補給車，攜帶泡沫、氣瓶及油桶等裝備，同時由特搜大隊與大橋特搜分隊到場支援。消防人員於上午7時14分確認起火點後出水搶救，火勢在7時33分成功撲滅，目前現場仍持續警戒，詳細起火原因及財物損失仍待進一步調查釐清。此外，台南市環保局稍早也透過臉書提醒，目前風向為東北風，煙霧可能影響柳營、六甲、官田及東山等區域空氣品質，相關單位將持續監控空氣狀況，也提醒附近民眾關閉門窗，非必要盡量避免外出。