小錢也能翻身變富翁！財政部公布 114 年 11-12 月期統一發票中獎清冊 ，本期強運故事不斷，除了有人在 7-ELEVEN 僅花 1 元 加購購物袋就幸運中雲端發票百萬大獎外，更有民眾靠著 6 元外送費、11 元 Gogoro 服務費就抱走千萬大獎。財政部提醒，雲端發票務必在開獎前完成歸戶，否則即便中了大獎，也可能因漏看通知而與財神爺擦身而過。

我是廣告 請繼續往下閱讀
超商、外送通路成「大獎搖籃」

本期統一發票中獎清冊亮點十足。7-11 共開出 3 張千萬特別獎，3 位幸運兒最低僅在台中市南屯區的精福門市花費 23元 購買泡麵就中獎 ；另外兩位則分別是在新竹市富首門市花 59元 買握便當，以及桃園市觀音區大益門市花 49元 買茶葉蛋 。而最受矚目的千萬大獎，則是一名在新北市林口區僅花 6元 外送費（Uber Eats）的消費者，以及桃園市龜山區花 11元 支付服務費的 Gogoro 用戶

▲7-11 本期堪稱「大獎搖籃」，共開出 3 張千萬特別獎與 3 張雲端百萬獎 。其中一名超級幸運兒在台中門市僅花 23 元買泡麵就中千萬 ；另一位在宜蘭門市的雲端得主更只花 1 元加購購物袋，就喜提 100 萬元獎金 。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11 本期堪稱「大獎搖籃」，共開出 3 張千萬特別獎與 3 張雲端百萬獎 。其中一名超級幸運兒在台中門市僅花 23 元買泡麵就中千萬 ；另一位在宜蘭門市的雲端得主更只花 1 元加購購物袋，就喜提 100 萬元獎金 。（圖／記者黃韻文攝）
網購也瘋狂：行李箱套換回百萬

電商平台同樣傳出捷報。momo 購物網開出 1 張雲端發票專屬百萬元獎，一名住在台北市萬華區的女性消費者，僅花費 474元 購買行李箱套，就幸運抱走 100 萬元 大獎 。此外，200 萬特獎中也出現「超狂銅板價」，有人在台北市大安區禾光門市只花 20元 買份報紙，就驚喜帶走百萬獎金 。

財政部示警：漏做歸戶領不到錢　5月5日前務必兌領

針對外送平台、電信資費或電動車服務費等雲端發票，財政部提醒，這類發票多存在「企業會員載具」中，若未及時完成「歸戶」，中獎通知僅會發送到註冊信箱，一旦漏看即逾期歸公 。目前 114 年 11-12 月期中獎發票的領獎期間為 115 年 2 月 6 日至 115 年 5 月 5 日止 ，建議民眾善用載具歸戶與設定自動匯款，不僅省下印花稅，更能確保中獎資訊不漏接 。距離領獎截止僅剩不到兩個月，請趕緊檢查載具 APP 或家中紙本發票，別讓那 1 元換來的幸運化為烏有！

💰 114年11-12月：17張「1000萬特別獎」中獎清冊

本期千萬大獎共開出 17 張，其中不乏驚人的小額消費，以下為您整理完整名單：

地點 營業人（店招） 交易項目 金額
新北市林口區 Uber Eats 外送費 $6
桃園市龜山區 Gogoro 服務費 $11
桃園市中壢區 家家買生活百貨 物品 $10
台中市南屯區 7-ELEVEN 食品 $23
高雄市前金區 小北百貨 食品 $45
桃園市觀音區 7-ELEVEN 食品等 $49
新北市淡水區 全家便利商店 食品 $49
台中市南區 紅茶老爹 飲品 $55
新竹市東區 7-ELEVEN 食品 $59
高雄市三民區 中油建國二路站 汽油 $90
高雄市左營區 旺來昌博愛店 物品 $99
高雄市苓雅區 大遠百 (Arosa Coffee) 飲品 $111
台南市新化區 全暘五金百貨 飲品 $159
基隆市安樂區 中華電信基隆分公司 通話費 $173
高雄市鼓山區 全家高雄西灣門市 食品等 $183
新北市樹林區 秀泰廣場 (春水堂) 食品等 $500
台中市東區 全聯大智店 食品等 $607
台北市內湖區 COSTCO 內湖店 物品等 $5,913
資料來源：財政部

相關新聞

雲端發票加碼396萬組！財政部急提醒：少一步驟中獎獎金恐全充公

發票「9張中千萬、百萬」還沒領！錯過今天就充公　消費地點速看

發票「1張中1000萬」沒領！明天錯過全充公　消費地點、明細一覽

發票153元買菜中千萬！9張大獎快過期：3/5前領　7-11消費中百萬