小錢也能翻身變富翁！財政部公布 114 年 11-12 月期統一發票中獎清冊 ，本期強運故事不斷，除了有人在 7-ELEVEN 僅花 1 元 加購購物袋就幸運中雲端發票百萬大獎外，更有民眾靠著 6 元外送費、11 元 Gogoro 服務費就抱走千萬大獎。財政部提醒，雲端發票務必在開獎前完成歸戶，否則即便中了大獎，也可能因漏看通知而與財神爺擦身而過。
超商、外送通路成「大獎搖籃」
本期統一發票中獎清冊亮點十足。7-11 共開出 3 張千萬特別獎，3 位幸運兒最低僅在台中市南屯區的精福門市花費 23元 購買泡麵就中獎 ；另外兩位則分別是在新竹市富首門市花 59元 買握便當，以及桃園市觀音區大益門市花 49元 買茶葉蛋 。而最受矚目的千萬大獎，則是一名在新北市林口區僅花 6元 外送費（Uber Eats）的消費者，以及桃園市龜山區花 11元 支付服務費的 Gogoro 用戶。
網購也瘋狂：行李箱套換回百萬
電商平台同樣傳出捷報。momo 購物網開出 1 張雲端發票專屬百萬元獎，一名住在台北市萬華區的女性消費者，僅花費 474元 購買行李箱套，就幸運抱走 100 萬元 大獎 。此外，200 萬特獎中也出現「超狂銅板價」，有人在台北市大安區禾光門市只花 20元 買份報紙，就驚喜帶走百萬獎金 。
財政部示警：漏做歸戶領不到錢 5月5日前務必兌領
針對外送平台、電信資費或電動車服務費等雲端發票，財政部提醒，這類發票多存在「企業會員載具」中，若未及時完成「歸戶」，中獎通知僅會發送到註冊信箱，一旦漏看即逾期歸公 。目前 114 年 11-12 月期中獎發票的領獎期間為 115 年 2 月 6 日至 115 年 5 月 5 日止 ，建議民眾善用載具歸戶與設定自動匯款，不僅省下印花稅，更能確保中獎資訊不漏接 。距離領獎截止僅剩不到兩個月，請趕緊檢查載具 APP 或家中紙本發票，別讓那 1 元換來的幸運化為烏有！
💰 114年11-12月：17張「1000萬特別獎」中獎清冊
本期千萬大獎共開出 17 張，其中不乏驚人的小額消費，以下為您整理完整名單：
資料來源：財政部
我是廣告 請繼續往下閱讀
本期統一發票中獎清冊亮點十足。7-11 共開出 3 張千萬特別獎，3 位幸運兒最低僅在台中市南屯區的精福門市花費 23元 購買泡麵就中獎 ；另外兩位則分別是在新竹市富首門市花 59元 買握便當，以及桃園市觀音區大益門市花 49元 買茶葉蛋 。而最受矚目的千萬大獎，則是一名在新北市林口區僅花 6元 外送費（Uber Eats）的消費者，以及桃園市龜山區花 11元 支付服務費的 Gogoro 用戶。
電商平台同樣傳出捷報。momo 購物網開出 1 張雲端發票專屬百萬元獎，一名住在台北市萬華區的女性消費者，僅花費 474元 購買行李箱套，就幸運抱走 100 萬元 大獎 。此外，200 萬特獎中也出現「超狂銅板價」，有人在台北市大安區禾光門市只花 20元 買份報紙，就驚喜帶走百萬獎金 。
財政部示警：漏做歸戶領不到錢 5月5日前務必兌領
針對外送平台、電信資費或電動車服務費等雲端發票，財政部提醒，這類發票多存在「企業會員載具」中，若未及時完成「歸戶」，中獎通知僅會發送到註冊信箱，一旦漏看即逾期歸公 。目前 114 年 11-12 月期中獎發票的領獎期間為 115 年 2 月 6 日至 115 年 5 月 5 日止 ，建議民眾善用載具歸戶與設定自動匯款，不僅省下印花稅，更能確保中獎資訊不漏接 。距離領獎截止僅剩不到兩個月，請趕緊檢查載具 APP 或家中紙本發票，別讓那 1 元換來的幸運化為烏有！
💰 114年11-12月：17張「1000萬特別獎」中獎清冊
本期千萬大獎共開出 17 張，其中不乏驚人的小額消費，以下為您整理完整名單：
|地點
|營業人（店招）
|交易項目
|金額
|新北市林口區
|Uber Eats
|外送費
|$6
|桃園市龜山區
|Gogoro
|服務費
|$11
|桃園市中壢區
|家家買生活百貨
|物品
|$10
|台中市南屯區
|7-ELEVEN
|食品
|$23
|高雄市前金區
|小北百貨
|食品
|$45
|桃園市觀音區
|7-ELEVEN
|食品等
|$49
|新北市淡水區
|全家便利商店
|食品
|$49
|台中市南區
|紅茶老爹
|飲品
|$55
|新竹市東區
|7-ELEVEN
|食品
|$59
|高雄市三民區
|中油建國二路站
|汽油
|$90
|高雄市左營區
|旺來昌博愛店
|物品
|$99
|高雄市苓雅區
|大遠百 (Arosa Coffee)
|飲品
|$111
|台南市新化區
|全暘五金百貨
|飲品
|$159
|基隆市安樂區
|中華電信基隆分公司
|通話費
|$173
|高雄市鼓山區
|全家高雄西灣門市
|食品等
|$183
|新北市樹林區
|秀泰廣場 (春水堂)
|食品等
|$500
|台中市東區
|全聯大智店
|食品等
|$607
|台北市內湖區
|COSTCO 內湖店
|物品等
|$5,913