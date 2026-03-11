新一波冷氣團今（11）日入夜逼近，明（12）日襲台，配合輻射冷卻影響，中央氣象署發布「低溫特報」，提醒民眾，明天清晨至上午，臺中以北、彰化、南投、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率
⚠️低溫特報
📍影響時間：12日晨至12日上午
🟡黃色燈號（平地低溫10度以下）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣
氣象署指出，今天上午水氣減少，白天各地晴到多雲、可見陽光，僅花東、恆春半島偶有短暫降雨，氣溫方面，清晨中部以北、宜蘭低溫普遍12至14度，南部及花東則為13至15度，天太陽加熱之下，各地氣溫快速回升，預估高溫來到20至24度，尤其高屏可以來到26、27度。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
