入口滑順不甜膩，微苦回甘，尾韻茶香綿長， 讓整體層次更顯濃郁鮮明。



▲全家5日5好康，白色情人節有霜淇淋6元多一支。（圖／全家family.com.tw） 📍門市｜3月13日起至3月17日

◾特大杯拿鐵加25元多一杯，6.8折（原價70元、特價48元）

◾特大杯美式加35元多一杯，7.9折（原價60元、特價48元）

◾大杯仙女醇奶茶加10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）

◾霜淇淋加6元多一支，5.7折（原價49元、特價28元）

◾UCC無糖咖啡買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾雪碧ZERO 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）

◾翠果子超大葡萄乾買1送1，5折（原價20元、特價10元）

◾農心 爽口海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）

◾Fami黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）



🟡7-11霜淇淋第二支半價！新口味「開心果巧克力」



7-11即起至4月14日間每周五六日憑icash2.0、icash Pay、uniopen聯名卡支付，即可享霜淇淋第二件半價。



並且霜淇淋3月18日起將推出「蜂蜜柚子霜淇淋」新口味，以韓國「蜂蜜柚子茶」做為靈感，打造清新柚香結合溫潤蜂蜜的蜂蜜柚子口味。3月16日起至3月18日，APP行動隨時取，有霜淇淋3件100元優惠。



▲7-11精品咖啡、思樂冰、雪淋霜於3月18日起換上子瑜聯名主題杯、杯套、甜筒紙套，款式隨機數量有限送完為止。（圖／7-11.com.tw）



