美國與以色列2月28日對伊朗發動軍事行動，並擊殺了伊朗最高領袖哈米尼 （Ayatollah Ali Khamenei） 。不過據兩名知情人士透露，在美國與以色列對伊朗開戰前夕完成的一份情報評估顯示，美國的軍事介入不太可能導致伊朗的政權更迭。
報告核心：政權穩定性超乎預期
根據美聯社報導，這份由國家情報委員會（NIC）於2月完成的評估報告指出，無論是有限度的空襲，還是更大規模、持久的軍事行動，都不太可能促使伊朗產生新政府。即便現有領導層被擊斃，情況依然如此。
該報告削弱了川普政府聲稱能在數週內快速完成目標的說法。雖然政府對外宣稱不尋求政權更迭，但空襲已擊斃多名伊朗高層，且美國總統川普（Donald Trump）已在考慮理想的領導人選。
情報顯示，目前伊朗國內並無強大或統一的反對派聯盟能在領導層垮台後接管權力。報告預測，若最高領袖哈米尼遇刺，伊朗內部統治體系仍會試圖維持權力的連續性。
穆吉塔巴繼位印證情報準確性
與該評估結果一致的是，伊朗高層神職人員8日已推選出哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），來接替在戰爭初期攻擊中身亡的父親。穆吉塔巴被認為比其父更加強硬，他的當選強烈暗示伊朗領導層將抵抗到底，政權不會輕易垮台。
政府內部分歧與對情報界的質疑
川普與政府高層對2月28日發動的空襲給出了不同的理由，包括為了削弱伊朗的核武計畫，或是預先阻止伊朗的彈道飛彈攻擊。美國戰爭部（國防部）長赫格塞斯（Pete Hegseth）稱戰爭並非為了政權更迭，但川普則表示這是他希望看到的結果。
國家情報首長辦公室（ODNI）發言人9日拒絕對該評估置評，並將問題轉給白宮。國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）去年曾在一份解密的NIC備忘錄發布後，解雇該委員會代理主席，因為該備忘錄內容與川普政府用來為遣返委內瑞拉移民辯護的說法相矛盾。
自第一任期以來，川普一直對美國情報界持高度懷疑態度，並經常將其結論斥為帶有政治動機，或是「深層政府（deep state）」試圖削弱其總統職權的一部分。
在川普第一任期內擔任國家安全會議（NSC）打擊伊朗大規模毀滅性武器主任的高德柏格（Richard Goldberg）指出，由於情報圈近年來出現若干重大失誤，外界對其也存在一定程度的懷疑。
例如，美國情報機構未能預測2021年阿富汗政府迅速垮台的情況，多數評估原本認為接管過程會更為緩慢。此外，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭前，情報機構包括ODNI、戰爭部與中央情報局（CIA）都曾錯誤判斷，誤認基輔會在俄軍入侵後迅速陷落。高德柏格形容情報評估有時「簡直就像情報界的評論專欄」。
