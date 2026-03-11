我是廣告 請繼續往下閱讀

電腦品牌大廠華碩去年大賺445.58億元、每股盈餘（EPS）高達60元，AI需求旺強勁帶動下，估AI伺服器今年第一季營收將季增50%至100%，並年增4至5倍。帶動今（11）日股價鎖死漲停價584元。華碩昨日舉行法說會，並公布去年第四季與全年財報，在PC、板卡與伺服器三隻腳邁步向前下，去年大賺445.58億元，EPS高達60元，去年第四季獲利也比2024年同期激增近6倍。受惠於AI伺服器出貨成長，去年華碩品牌營收以6889.36億元創下品牌、製造分家以來的新高，但也因AI伺服器高成本推動營收走高而拉低毛利率，全年毛利率為13.8%，比2024年少了2.8個百分點，不過受惠於營收年增率高達26%帶動下，去年華碩稅後獲利仍成長至445.58億元，比2024年成長24%。而第一季PC產品將進入傳統淡季，預估營收將季減10%至15%，但仍可較去年同期成長10%至15%。相反地，伺服器業務動能持續強勁，華碩預估第一季伺服器營收將季增50%至100%，年增幅更可達4至5倍，成為帶動營運成長的主要引擎。華碩共同執行長胡書賓指出，尤其AI伺服器在過去兩、三年來，基本上都維持年成長超過100%的動能，因此，今年營收年成長也設定在50%到100%的目標。展望今年第一季營運表現，華碩認為，雖市場對於記憶體漲價、產業獲利率的擔憂，今年第一季的營業利益率依舊能維持在穩健狀態，也就是說，華碩第一季、今年全年獲利有相當程度的信心，能夠達成一個「超越行業平均的一個穩健的營運成果。」胡書賓表示，今年產業環境雖然也有不小挑戰，「世界好像不太平靜」，但他強調，華碩會積極應對，「創造比產業平均更好的成長」，維持公司營收增長穩健的獲利表現。華碩對今年營運樂觀看待之下，再加上外資昨日加大買超力道、來到326張，並且連4買；投信昨日也連7買、買超16張，今日股價跳空鎖死漲停價584元。