我是廣告 請繼續往下閱讀

中國大陸第十四屆全國人大四次會議今（12）日表決通過了《中華人民共和國民族團結進步促進法》，旨在貫徹習近平關於加強和改進民族工作的重要思想，盼「鑄牢中華民族共同體意識」，增強對中華文化的認同。對此，陸委會副主委梁文傑表示，對這部法律非常警覺，因為其用詞模糊、涵蓋範圍廣泛，且不僅在中國境內有效，對中國境外的個人和組織，若不符規定也要依法制裁。這意味著制裁範圍可延伸至美國、日本、台灣的歷史學界、宗教界與文化界。陸委會今日舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，關於《民族團結進步促進法》，陸委會的理解是，它將習近平思想中關於「民族工作」的思想，把思想法律化的表述。這部法律規範了整個中國對各民族的工作，重點在於「鑄牢中華民族共同體意識」。梁文傑指出，其實無論有沒有這部法律，其實在他們看來有沒有太重要，中共多年來的民族工作一直朝此方向走。法律中最重要是要求樹立正確的「國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀與宗教觀」，也就是中共一再強調的，各民族對歷史、國家必須有同樣、正確的看法，歷史和文化只能有一種解釋。梁文傑表示，在這種法律框架下，對於不同的歷史詮釋，或是未經中國共產黨認可的歷史觀，可能會採取法律制裁手段，會認為這違反了國家統一，或是故意在煽動國家分裂。梁文傑指出，最近全國人大所謂的「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）報告時，提到了「富察案」。他們將出版社「八旗文化」總編輯富察（李延賀）列為處理煽動國家分裂的代表性案例。梁文傑反問，「富察到底犯了什麼罪？」他作為出版社編輯，出版了一些書籍，而這些書被認為不符合所謂正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀跟宗教觀。梁文傑拿出《沒有墓碑的草原》一書就是其中之一。這本書談的是蒙古人在文革期間遭遇屠殺的歷史考證與反思，但這對中共來說是不能容忍的，出版社不能出版這樣的書。梁文傑指出，還有關於滿洲國歷史、北方遊牧民族如何影響中國歷史等書籍。在中共詮釋中，這些都是危險的。即使這些書不是富察所寫的，但是只要出版，就可能被安上罪名。梁文傑表示，對這部法律是非常警覺的看，因為其用詞模糊、涵蓋範圍廣泛，要怎麼詮釋、扣罪名都可以，且不僅在中國境內有效，法條還規定「在中國境外的個人和組織」若不符規定也要依法制裁。這意味著制裁範圍可延伸至美國、日本、台灣的歷史學界、宗教界與文化界。