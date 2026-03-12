我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊今（12）日客場挑戰丹佛金塊隊，這場原被預期為西區第3與第6名的強強對決，最終竟演變成一場單方面的屠殺。火箭隊全場進攻斷電，外線手感冰冷至極，投出令人咋舌的三分球33投4中，終場以93：129惨敗金塊36分。這場慘劇不僅創下火箭隊本季外線命中數新低，更曝露出主帥烏度卡（Ime Udoka）戰術體系的嚴重瓶頸。火箭隊此役在進攻端毫無戰術章法，面對防守並非頂尖的金塊隊，全場三分命中率僅12.1%，4記三分球也刷新隊史本季新低。場邊記者拉查德賓克利（Lachard Binkley）毒舌評論道：「這是我見過最爛的三分投射表現之一，要知道，我可是看過80年代籃球的人。」除了外線失準，火箭隊連基本的罰球也僅有14投5中的荒唐表現，顯示球隊在心理狀態與基本功訓練上皆出現嚴重問題。外界批評火箭管理層在交易截止日前過於固執且自大，未針對一號位短板補強，導致戰術發起點缺失，完全落入金塊隊的防守陷阱。相較於火箭的混亂，金塊隊展現了極佳的凝聚力。約基奇（Nikola Jokic）與布勞恩（Christian Braun）在賽後受訪時一致表示，成功限制杜蘭特的關鍵在於「全隊投入防守兵力」。布勞恩提到：「我們加強了包夾與干擾，讓杜蘭特打得不舒服，隊友的協防做得非常好，這展示了我們團隊的上限。」此役過後，金塊隊排名升至西區第5，火箭隊則因這場慘敗士氣重挫。這場比賽無疑為固執於現有體系的火箭管理層與教練組敲響了警鐘。