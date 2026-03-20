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阪前鐵板燒菜單升級！日本A5黑樺牛、LUMINA高地和羊開箱

▲王品阪前鐵板燒升級主餐，開吃日本A5黑樺牛、高地和羊。（圖／記者蕭涵云攝）

▲日本A5頂級黑毛和牛「日本黑樺牛」阪前鐵板燒吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，主菜「日本黑樺牛」表層煎至薄脆、一咬迸發細緻油香，木質風味讓肥腴和牛吃起來不膩又有清香。

▲香草薰香過的日本A5黑樺牛，賦予草本風味解膩。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「LUMINA高地和羊」特製堅果薄荷醬。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「香草燻龍蝦佐蘿勒番茄」，新鮮酸香風味襯托緊Q肉質。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「龍蝦頭栗子南瓜湯」。（圖／記者蕭涵云攝）

燻香技法入料！龍蝦二吃、干貝紅寶石最中餅最推薦

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦阪前人氣菜色「龍蝦二吃」，將龍蝦身置於迷迭香與百里香輕煙中炙燒，為Q彈緊實的肉質帶來清香。

▲阪前鐵板燒為料理注入燻香技法。（圖／記者蕭涵云攝）

▲燻香新菜「煙燻宮城銀鮭佐山藥」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者自己十分喜歡阪前「干貝紅寶石最中餅」，焦香餅乾表層包覆著碩大干貝，飽滿彈潤的干貝口感，迸發點綴鮭魚卵及魚子醬的鹹香，好嫩好滿足。

▲坐在阪前欣賞主廚為料理點綴美味，是鐵板燒深受台灣饕客喜愛的原因。（圖／記者蕭涵云攝）

▲喜歡輕烤出焦香的「干貝紅寶石最中餅」，滿嘴鮮甜海味。（圖／記者蕭涵云攝）

現刨起司有如雪花片片飛落，再以脆口麵包夾著一起入口，一端上桌都讓大家小小驚呼，記者一口咬下，酥脆口感中迸發鮮甜肉汁，美味吮指。

▲現刨起司有如雪花。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「雪見挽肉和牛堡」小巧酥脆又多汁，女生都很喜歡。（圖／記者蕭涵云攝）

免費吃魚子醬龍虎斑！極上帝王蟹腳499元加購價 阪前最新優惠

▲「極上帝王蟹腳」499元加購價優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

▲打開蟹殼即可輕易用筷子將整隻蟹肉挑起，好吃又不沾手。（圖／記者蕭涵云攝）

阪前鐵板燒今年開滿10家！獲利為王品集團中上表現：

版圖加速佈局

▲王品阪前鐵板燒最新優惠，免費送吃「魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌」。（圖／王品集團提供）

▲王品阪前鐵板燒台北SOGO忠孝店，成功插旗高端消費商圈。（圖／記者蕭涵云攝）

台北文華東方酒店：文華Café半自助式午餐「春日食光」全新主菜！

王品集團表示，阪前鐵板燒進駐SOGO忠孝館，今年春夏首度升級，3月19日端出日本和牛最高等級A5「黑樺牛」、米其林餐廳愛用的紐西蘭頂級「LUMINA高地和羊」，提供雙價位、多主餐選擇的全新菜單，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，直擊以日本香道為靈感，為料理注入燻香技法的新菜色，香味與展演層次都加分。免費吃「魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌」、「極上帝王蟹腳」499加購價，最新優惠一次整理。王品集團旗下阪前鐵板燒成功圈粉，今年一月進駐SOGO忠孝館，成功打進高端消費商圈；春夏首度菜單升級，跳脫以往固定提供只一個價位套餐選擇，3月19日起，端出日本和牛最高等級A5「黑樺牛」、米其林餐廳愛用的紐西蘭頂級「LUMINA高地和羊」，滿足頂級鐵板燒老饕味蕾。阪前鐵板燒打造「御品套餐 」，以鐵板高溫封住肉質美味、搭配香草薰香技法，為黑樺牛的濃郁脂香注入草本香氣，另外還有米其林餐廳愛用的紐西蘭頂級「LUMINA高地和羊」可選，天然牧草滋養的小羔羊搭配特製堅果薄荷醬，有機會一嚐「羊肉界和牛」崇高評價的代表。不吃牛羊的朋友，也可品嚐「伊比利豬肋眼上蓋」。阪前鐵板燒今年以日本香道為靈感，為料理注入燻香技法，先付「煙燻宮城銀鮭佐山藥」，以蘋果木低溫燻香加乘鮭魚刺身的豐醇脂味；造型吸睛的「雪見挽肉和牛堡」，先以鐵板高溫鎖住肉汁、頂端淋上神秘醬汁，以噴槍快火炙烤出焦香，夾入生菜、◾️即日起至4月30日，內用消費2套餐，凡出示指定貼文畫面並完成指定社群任務，款待「魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌」乙份（價值680元）。◾️ 即日起至5月31日，內用消費套餐，即可享限定加購為套餐升級，「極上帝王蟹腳」499元加購價（原價980元）、「干貝紅寶石最中餅」298元加購價（原價580元），10%服務費另計。台灣消費者喜愛鐵板燒趨勢表現強勁，她透露，阪前鐵板燒在台灣市場近兩年，希望達成開出15家目標；分析因為百貨聚客力強、硬體設備也完善，成為今年重點發展區塊，但街邊店仍有機會。今年開出阪前鐵板燒台北SOGO忠孝店，表現不俗，有信心推升多一套價位菜單選擇，預估業績將成長一至兩成。台北文華東方酒店表示，文華Café現在推出全新午間主餐，