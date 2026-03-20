王品集團表示，阪前鐵板燒進駐SOGO忠孝館，今年春夏首度升級，3月19日端出日本和牛最高等級A5「黑樺牛」、米其林餐廳愛用的紐西蘭頂級「LUMINA高地和羊」，提供雙價位、多主餐選擇的全新菜單，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，直擊以日本香道為靈感，為料理注入燻香技法的新菜色，香味與展演層次都加分。免費吃「魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌」、「極上帝王蟹腳」499加購價，最新優惠一次整理。
阪前鐵板燒菜單升級！日本A5黑樺牛、LUMINA高地和羊開箱
王品集團旗下阪前鐵板燒成功圈粉，今年一月進駐SOGO忠孝館，成功打進高端消費商圈；春夏首度菜單升級，跳脫以往固定提供只一個價位套餐選擇，3月19日起，端出日本和牛最高等級A5「黑樺牛」、米其林餐廳愛用的紐西蘭頂級「LUMINA高地和羊」，滿足頂級鐵板燒老饕味蕾。
日本A5頂級黑毛和牛「日本黑樺牛」，因油花紋路有如白樺木般美麗而得名，以細緻且柔嫩口感著稱，被譽為「和牛巔峰」。阪前鐵板燒打造「御品套餐 」，以鐵板高溫封住肉質美味、搭配香草薰香技法，為黑樺牛的濃郁脂香注入草本香氣，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，主菜「日本黑樺牛」表層煎至薄脆、一咬迸發細緻油香，木質風味讓肥腴和牛吃起來不膩又有清香。
另外還有米其林餐廳愛用的紐西蘭頂級「LUMINA高地和羊」可選，天然牧草滋養的小羔羊搭配特製堅果薄荷醬，有機會一嚐「羊肉界和牛」崇高評價的代表。不吃牛羊的朋友，也可品嚐「伊比利豬肋眼上蓋」。
燻香技法入料！龍蝦二吃、干貝紅寶石最中餅最推薦
阪前鐵板燒今年以日本香道為靈感，為料理注入燻香技法，先付「煙燻宮城銀鮭佐山藥」，以蘋果木低溫燻香加乘鮭魚刺身的豐醇脂味；《NOWNEWS今日新聞》記者推薦阪前人氣菜色「龍蝦二吃」，將龍蝦身置於迷迭香與百里香輕煙中炙燒，為Q彈緊實的肉質帶來清香。
記者自己十分喜歡阪前「干貝紅寶石最中餅」，焦香餅乾表層包覆著碩大干貝，飽滿彈潤的干貝口感，迸發點綴鮭魚卵及魚子醬的鹹香，好嫩好滿足。
造型吸睛的「雪見挽肉和牛堡」，先以鐵板高溫鎖住肉汁、頂端淋上神秘醬汁，以噴槍快火炙烤出焦香，夾入生菜、現刨起司有如雪花片片飛落，再以脆口麵包夾著一起入口，一端上桌都讓大家小小驚呼，記者一口咬下，酥脆口感中迸發鮮甜肉汁，美味吮指。
免費吃魚子醬龍虎斑！極上帝王蟹腳499元加購價 阪前最新優惠
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阪前鐵板燒今年開滿10家！獲利為王品集團中上表現：版圖加速佈局
台灣消費者喜愛鐵板燒趨勢表現強勁，阪前事業處副總經理馮嘉雯表示，「阪前鐵板燒成立三年，因為坪數低但獲利高，目前營收表現為集團中上；接下來將版圖佈局加速。」今年預計6、7月將開幕天母大葉高島屋，下半年則在台南、高雄都有據點，主要鎖定進駐百貨公司。
她透露，阪前鐵板燒在台灣市場近兩年，希望達成開出15家目標；分析因為百貨聚客力強、硬體設備也完善，成為今年重點發展區塊，但街邊店仍有機會。
今年開出阪前鐵板燒台北SOGO忠孝店，表現不俗，有信心推升多一套價位菜單選擇，預估業績將成長一至兩成。
台北文華東方酒店：文華Café半自助式午餐「春日食光」全新主菜！
台北文華東方酒店表示，文華Café現在推出全新午間主餐，
主廚盧奕翔以春天和煦風韵為靈感，即日起周一至周四「 平日午間饗・吃・吧」開吃「爐烤雞腿捲佐香橙白酒醬」、「香煎龍膽石斑佐海藻醬汁」、「 炙烤究好豬戰斧佐法式芥末醬」與「炙烤A3和牛菲力搭配野菇醬汁 及上湯波士頓龍蝦」，每人1,580元+10%起。
3月13日起周五至周日「週末午間鮮・吃・
吧」，主餐選擇有「 蕃茄干貝米型麵」、「油封日本真鯛佐諾曼地醬汁」與「日本A4和 牛小排佐波爾多紅酒醬」，每人2,680元+10%起。
資料來源：王品阪前鐵板燒、台北文華東方酒店
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王品集團旗下阪前鐵板燒成功圈粉，今年一月進駐SOGO忠孝館，成功打進高端消費商圈；春夏首度菜單升級，跳脫以往固定提供只一個價位套餐選擇，3月19日起，端出日本和牛最高等級A5「黑樺牛」、米其林餐廳愛用的紐西蘭頂級「LUMINA高地和羊」，滿足頂級鐵板燒老饕味蕾。
阪前鐵板燒今年以日本香道為靈感，為料理注入燻香技法，先付「煙燻宮城銀鮭佐山藥」，以蘋果木低溫燻香加乘鮭魚刺身的豐醇脂味；《NOWNEWS今日新聞》記者推薦阪前人氣菜色「龍蝦二吃」，將龍蝦身置於迷迭香與百里香輕煙中炙燒，為Q彈緊實的肉質帶來清香。
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台灣消費者喜愛鐵板燒趨勢表現強勁，阪前事業處副總經理馮嘉雯表示，「阪前鐵板燒成立三年，因為坪數低但獲利高，目前營收表現為集團中上；接下來將版圖佈局加速。」今年預計6、7月將開幕天母大葉高島屋，下半年則在台南、高雄都有據點，主要鎖定進駐百貨公司。
她透露，阪前鐵板燒在台灣市場近兩年，希望達成開出15家目標；分析因為百貨聚客力強、硬體設備也完善，成為今年重點發展區塊，但街邊店仍有機會。
今年開出阪前鐵板燒台北SOGO忠孝店，表現不俗，有信心推升多一套價位菜單選擇，預估業績將成長一至兩成。
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3月13日起周五至周日「週末午間鮮・吃・