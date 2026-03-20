拉亞漢堡表示，3月攜手知名插畫家Cherng筆下的超人氣IP「馬來貘LAIMO」，開吃濃郁「芝麻系列」新品，芝麻厚切里肌芝加哥堡、芝麻香蕉蛋餅、芝麻可頌等新品；超療癒的專屬設計聯名包裝、加價購「貘生氣」紓壓周邊一次看，還推出專屬手機桌布免費拿活動。漢堡王表示，進化版犇牛堡「洋蔥圈犇牛堡」開賣。
拉亞漢堡「芝麻香蕉蛋餅」開賣！可頌、生甜甜圈7款新品
拉亞漢堡表示，即日起至5月4日，聯名超人氣IP「馬來貘 LAIMO」，巧妙將醇厚的黑芝麻化為靈魂醬汁，打造出滿桌吸睛的「黑白雙色」餐點。主打亮點新品「芝麻香蕉蛋餅」65元，將台灣在地香蕉包入酥脆蛋餅皮中、搭配黑芝麻醬，甜鹹口味的奇妙風味，等大家來挑戰；鹹點另有「芝麻厚切里肌芝加哥堡」89元。
甜點則有「芝麻乳酪貝果」65元、「芝麻皇后奶油吐司」50元、酥脆的「芝麻可頌」50元與熱賣商品「芝麻生甜甜圈」65元；飲料則開喝「芝麻奶茶」45元。
LAIMO聯名包裝、APP手機桌布！「貘生氣紓壓吐司」周邊
拉亞漢堡還打造專屬的新品包材，每一款換上專屬設計的聯名包裝」，更規劃 4 款直接配好美味的「馬來貘聯名紓壓餐」與超佛心的周邊加購活動！消費者只要在門市消費，即可用 99 元超值加購價，將獨家限量周邊「貘生氣紓壓吐司」帶回家。
這款結合馬來貘與烤焦奶油吐司造型的軟Ｑ捏捏球，手感極度療癒，絕對是辦公桌上發洩壓力的必備防小人神器，數量有限，粉絲務必手刀搶購。
現在消費者還可透過Laya NOW App提前預訂，或於Uber Eats與foodpanda雙外送平台訂餐。
數位會員專屬好康加碼，即日起至4月13日活動期間，凡使用Laya NOW App點餐，即可隨機獲得插畫家Cherng量身繪製的「拉亞漢堡 × 馬來貘」限定手機桌布（共3款）；購買「Laya Pass跨店寄杯」方案，直接解鎖第4款「寄杯隱藏版」桌布。
漢堡王：「洋蔥圈犇牛堡」開吃！
漢堡王表示，犇牛堡進化版開吃，即日起至4月12日，期間限定新品「洋蔥圈犇牛堡」開賣，除了「疊疊肉」爽吃牛肉、起士和獨門醬汁的快感，再多加人氣點心洋蔥，可選擇三層或五層好滿足。
「三層洋蔥圈犇牛堡」單點139元、套餐194元。
「五層洋蔥圈犇牛堡」、單點198元，套餐253元。
資料來源：拉亞漢堡、漢堡王
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拉亞漢堡表示，即日起至5月4日，聯名超人氣IP「馬來貘 LAIMO」，巧妙將醇厚的黑芝麻化為靈魂醬汁，打造出滿桌吸睛的「黑白雙色」餐點。主打亮點新品「芝麻香蕉蛋餅」65元，將台灣在地香蕉包入酥脆蛋餅皮中、搭配黑芝麻醬，甜鹹口味的奇妙風味，等大家來挑戰；鹹點另有「芝麻厚切里肌芝加哥堡」89元。
甜點則有「芝麻乳酪貝果」65元、「芝麻皇后奶油吐司」50元、酥脆的「芝麻可頌」50元與熱賣商品「芝麻生甜甜圈」65元；飲料則開喝「芝麻奶茶」45元。
拉亞漢堡還打造專屬的新品包材，每一款換上專屬設計的聯名包裝」，更規劃 4 款直接配好美味的「馬來貘聯名紓壓餐」與超佛心的周邊加購活動！消費者只要在門市消費，即可用 99 元超值加購價，將獨家限量周邊「貘生氣紓壓吐司」帶回家。
這款結合馬來貘與烤焦奶油吐司造型的軟Ｑ捏捏球，手感極度療癒，絕對是辦公桌上發洩壓力的必備防小人神器，數量有限，粉絲務必手刀搶購。
數位會員專屬好康加碼，即日起至4月13日活動期間，凡使用Laya NOW App點餐，即可隨機獲得插畫家Cherng量身繪製的「拉亞漢堡 × 馬來貘」限定手機桌布（共3款）；購買「Laya Pass跨店寄杯」方案，直接解鎖第4款「寄杯隱藏版」桌布。
漢堡王：「洋蔥圈犇牛堡」開吃！
漢堡王表示，犇牛堡進化版開吃，即日起至4月12日，期間限定新品「洋蔥圈犇牛堡」開賣，除了「疊疊肉」爽吃牛肉、起士和獨門醬汁的快感，再多加人氣點心洋蔥，可選擇三層或五層好滿足。
「三層洋蔥圈犇牛堡」單點139元、套餐194元。
「五層洋蔥圈犇牛堡」、單點198元，套餐253元。