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美國政府近日宣布，將對16個主要貿易夥伴啟動《美國貿易法》301條款(Section 301)調查，泰國也在名單之中。此舉主要針對不公平貿易行為，可能導致關稅、貿易制裁或其他報復性措施的實施。臉書粉絲專頁「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」引述消息指出，此次被調查的16個經濟體包括歐盟(EU)、中國(China)、墨西哥(Mexico)、越南(Vietnam)、台灣(Taiwan)、泰國(Thailand)、日本(Japan)、印度(India)、韓國(South Korea)、瑞士(Switzerland)、馬來西亞(Malaysia)、印尼(Indonesia)、柬埔寨(Cambodia)、孟加拉(Bangladesh)、挪威(Norway)以及新加坡(Singapore)。根據美國統計數據，2025年各國對美貿易順差中，泰國達718億美元，相較去年增加了263億美元，增幅相當明顯，顯示東南亞出口結構正受到美方高度關注。美國表示，調查將重點檢視過剩產能、供應鏈結構問題，以及是否對美國製造業造成不公平競爭。若調查結果確認存在不公平貿易行為，美國最快可能在今年夏天對涉案國家推出新的關稅措施。泰爸噗嚨共提醒，這次301調查意味著美國正進一步重建製造業、對抗過剩產能，並重組全球供應鏈，出口到美國的東南亞國家須密切關注自身策略。此外，專頁指出，這次行動其實也是一場「選邊站」的遊戲。許多東南亞出口的增加，都與中國產能外溢有關，產品多經由中國生產，再由東南亞加工後出口美國。因此，泰國及其他亞洲國家未來數年將面臨選擇：是與中國保持緊密供應鏈，還是順應美國策略。專家提醒，泰國及東南亞各國企業需提前因應可能的關稅與制裁影響，調整出口結構與市場布局。這也反映出全球貿易環境正在快速變動，企業與政府必須在中美貿易角力下做出明確策略抉擇。