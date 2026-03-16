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▲「頂溪門戶」公辦都更案近頂溪捷運站2號出口。（圖／信義房屋提供）

繼全台最大的「大陳社區都更案」，永和又有新的都更案！新北住都中心主辦「頂溪門戶」公辦都更案，A區1.67公頃正式公告招商，市容可望煥然一新。信義房屋在地專家指出，永和預售案單價已站上百萬，顯示有一定客群支撐買氣需求，未來新案破百萬應是常態，因目前10年左右中古屋單價在85萬至90萬間，在新案普遍是「百萬俱樂部」的情況下，詢問度、買氣有望受到拉抬。「頂溪門戶」公辦都更案近頂溪捷運站2號出口，為永和路二段、文化路、信義路與仁愛路所圍街廓，因佔地大，將分為A、B、C三區開發，此次為A區公開招商。因發展已久，區域屋齡偏高、巷弄狹窄、公共設施與綠地相對不足等問題明顯，根據新北住都中心資料，未來將規劃公園綠地、停車場、市民活動空間、各項公益設施，建築設計也必須符合耐震、低碳、綠建築及智慧建築等標準，以兼顧公共利益和居住品質，更新後價值可望突破400億。信義房屋永和信義店專案經理陳建文表示，相對民辦都更，公辦都更推進力道與速度較強，未來發展性更加明確、可期，像「頂溪門戶」已開始公告招商，區域內老公寓屋主移轉的意願已明顯下降，目前頂溪商圈公寓主要移轉量會落在文化路以北、信義路以西，不過，因永和本就是自住居多、且屋主通常持有房屋已久，釋出量並不算多。陳建文進一步說明，頂溪商圈周邊公寓產品仍是低樓層2、3樓較受買方青睞，平均單價落在45萬至50萬，4、5樓則依屋況、地點等條件，稍低於低樓層，多落在40萬至45萬之間。值得注意的是，現在的買方普遍有「買新不買舊」的心態，不過，公寓產品最大的優勢在於室內坪數寬敞，加上價格確實相對親民，在釋出量不多的情況下，仍有一批客群，移轉量仍算穩定。至於市場較主流的電梯大樓產品，陳建文表示，目前頂溪商圈10年左右社區主要移轉量來自於雍河院、仁愛101與捷運新都星3個社區，但釋出量也不多，成交單價落在85萬至90萬，換算總價帶，3房平車約4000萬至4500萬，2房依有無車位，約2000萬至2500萬；屋齡20年以上大樓、華廈，則依條件不同，成交單價在60萬至70萬間，總價帶約2000萬左右，部分甚至可控制在2000萬以內。由於目前永和預售案已有百萬行情，例如同樣是約千坪基地的頂溪大苑預售案，近期成交單價在100萬至110萬間，預估未來頂溪門戶推出的案場，應也有百萬行情；但因都更案需要時間拆除舊屋、新建，陳建文認為，在此情況下，消費者又多傾向「買新不買舊」，對於目前屋齡10年左右的產品，未來詢問度、買氣拉抬效果應會最明顯，屋齡較高的華廈、大樓乃至於公寓，則是價格有訂錨作用，更加保值抗跌。