台灣自來水公司表示，3月14日（周六）新北市、台中市、高雄市將實施降壓、停水作業，原因包含汰換管線工程施工、台電停電、辦理旗津二路汰換管線工程等。截自3月13日下午14時最新公告，《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月14日停水降壓影響範圍與時間懶人包，其中高雄市旗津區自上午9時起需停水8小時，提醒影響區域範圍的民眾記得提前儲水，停水期間須關閉抽水機電源。

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◼︎新北市3/14停水範圍一次看

🕦停水時間：3月14日上午9時至下午16時（共7小時）

📌停水原因：汰換管線工程施工。

📍停水影響區域

蘆洲區：信義路30巷、信義路37巷及其週邊道路。

▲新北市蘆洲區部分地區3月14日將因汰換管線工程施工停水。（圖／台灣自來水公司web.water.gov.tw/）
▲新北市蘆洲區部分地區3月14日將因汰換管線工程施工停水。（圖／台灣自來水公司web.water.gov.tw/）
◼︎台中市3/14停水範圍一次看

🕦停水時間：3月14日上午8時至下午15時（共7小時）

📌降壓原因：台電停電。

📍降壓影響區域

大安區：東安里。

大甲區：武陵里、文曲里。

▲台中市大安區、大甲區3月14日將因台電停電降壓7小時。（圖／台灣自來水公司web.water.gov.tw/）
▲台中市大安區、大甲區3月14日將因台電停電降壓7小時。（圖／台灣自來水公司web.water.gov.tw/）
◼︎高雄市3/14停水範圍一次看

🕦停水時間：3月14日上午9時至下午17時（共8小時）

📌停水原因：辦理旗津二路汰換管線工程。

📍停水影響區域

旗津區：中洲二路、旗津三路、旗津二路、旗港路。

▲為辦理旗津二路汰換管線工程，高雄旗津區3月14日自上午9時起將停水8小時。（圖／台灣自來水公司web.water.gov.tw/）
▲為辦理旗津二路汰換管線工程，高雄旗津區3月14日自上午9時起將停水8小時。（圖／台灣自來水公司web.water.gov.tw/）
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❗停水注意事項

台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。

資料來源：台灣自來水公司

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