曾聯手打造《戀愛教戰手冊》、《３次元男子戀愛攻略》等百萬人氣作的漫畫家灰野都與編劇小杏桃，再度攜手於MOJOIN推出全新話題力作《強制心跳的戀愛遊戲》，這部以「戀愛實境秀」結合「職場階級」為題材的作品，編劇小杏桃自認是戀愛腦，但在構思初期卻遇上了大難題，因為搭檔灰野都竟然對這類節目完全無感，小杏桃笑說: 「纏著她說了幾個小時的電話，不停地跟她說這個題材有多有趣，還逼她去看了節目，但因為灰野都老師是個理科腦，會一直反駁我跟吐槽，真是少女心殺手。」
與過往純愛校園風不同《強制心跳的戀愛遊戲》講的是成人職場的故事，小杏桃透露，由於角色年齡層的提升，在曖昧與對話的尺度上瞬間拉大，這對灰野都來說有了更多的發揮空間，灰野都開玩笑說：「過往繪製校園生活時，每個角色的服裝造型會有個形狀鮮明的「統一」，但換成「大人世界題材後」，我每回都花很多時間在想大家今天要穿什麼、裝飾品或配什麼鞋子，我每天都在想著怎麼幫角色換好看的skin！」
《強制心跳的戀愛遊戲》展現了「大姊姊與小狼狗」的戀愛張力，小杏桃表示會將男女主角設定成「職場上下屬」主要是想要加強身份差別，小杏桃說: 「在節目或是職場上都有一種「不可能和上司/下屬戀愛吧」的感覺，但這樣之後陷入戀愛的時候會更有趣吧。」因為小杏桃的這樣劇本設計，灰野都自嘲是「年下控」因此在男主角的畫面構圖中，會讓男主角不時流露出眼神凶狠地抱怨但身體卻乖乖服從的反差感，會讀者感受到令人怦然心動的巧思。
《強制心跳的戀愛遊戲》不僅在MOJOIN獨家連載，更與台灣美容教主牛爾老師的保養品牌NARUKO合作心理測驗還有專屬贈品，讓大家可以用NARUKO的天然植萃茶樹產品打造無痘AI漫畫肌！灰野都說為了呈現最完美的妝容與細節，她與助手團隊每幅畫面都努力打磨，希望未來能有香氛或香水類的跨界合作，小杏桃則認為有品牌加入，讓這部作品更像現在實境節目都有贊助商一樣，不再只是平面的作品，如果有機會像是美食、餐廳、飾品等的合作一定會更有趣。
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