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▲Google Pixel 10a螢幕維持6.3吋，但耐用度和峰值亮度都有更進步。（圖／記者周淑萍攝）

全新「全平整」設計

▲Google Pixel 10a相機平整的收入機身內，相機板與背蓋齊平，放入口袋更滑順，隨意平放在桌面上也不會有蹺蹺板的感覺。（圖／記者周淑萍攝）

螢幕小幅升級

▲Google Pixel 10a實拍圖，肖像模式下帶出自然膚質。（圖／記者周淑萍攝）

相機AI加持

▲Google Pixel 10a拉近焦段拍攝貓咪，可以清晰捕捉細膩的細節畫面。（圖／記者周淑萍攝）

使用上一代Tensor G4處理器

充電功能提升

▲Google Pixel 10a配備了 5100 mAh 大容量電池，支援 30W有線充電與10W 無線充電。（圖／記者周淑萍攝）

整體使用心得

▲Google Pixel 10a在極低光源下手持拍攝，在強大的AI加持之下，可以自然地提高亮度，並維持氛圍。（圖／記者周淑萍攝）

Google為Pixel 10家族加入最新生力軍Pixel 10a，這款全新A系列在外觀上迎來大改版，擁有很順暢的全平整機身設計，更搭載了專為 Pixel量身打造的Tensor G4 晶片與8GB RAM，AI的配置上也相當完整，像是拍照指導、自動完美合照等，充電功能比上一代進化，128GB售價16490元、256GB售價19900元。Pixel 10a從正面來看和上一代Pixel 9a真的有一種複製貼上的感覺，同樣都是6.3吋螢幕，粗粗的黑邊依舊存在感十足，但機背就有差別了，上一代9a相機近乎平整，到了10a則是全新全平整設計，相機板與背蓋齊平，放入口袋更滑順，隨意平放在桌面上也不會有蹺蹺板的感覺。機身採用質感霧面背蓋搭配 100% 再生鋁合金柔光金屬邊框，共推出薰衣草紫、草莓粉、迷霧灰和曜石黑 4 種顏色。在耐用度上，Pixel 10a 堪稱「最耐用的 A 系列」，正面升級為抗刮抗摔的 Corning® Gorilla® Glass 7i 玻璃，並具備 IP68 防塵抗水等級，6.3 吋 Actua 螢幕支援 60-120Hz 螢幕更新率，峰值亮度從上一代的2700尼特提升到高達3000尼特，提高在烈日下的觀看體驗。Pixel 10a 使用和上一代相同的4800 萬像素主鏡頭與1,300 萬像素超廣角鏡頭，並提供8倍變焦。但今年多了AI加持可玩性更高，像是提供「拍照指導」利用Gemini 模型分析情境，會在螢幕上給予構圖建議與逐步引導，就算是不懂攝影的初學者，也能輕鬆拍出好照片。還有「自動完美合照」也超實用，只要按一次快門，AI 就會自動捕捉所有人最上相的瞬間並無縫合成，不怕有人閉眼。而大受好評的「一起拍」功能也迎來升級，讓毛小孩能輕鬆入鏡。配置和上一代相同的Tensor G4晶片，Pixel 10a，可以處理複雜AI任務，手機深度整合了Google 強大的多模態模型 Gemini ，並支援超流暢的 Gemini Live 即時對話，還能「分享相機鏡頭」或「螢幕畫面」給 Gemini提供及時解答。Pixel 10a 配備了 5100 mAh 大容量電池，支援 30W有線充電與10W 無線充電，比上一代的到23W有線充電與7.5W 無線充電有所提升。在極限省電模式下，續航甚至最高可達 120 小時，比上一代的100小時升級。綜合實測下來，Google Pixel 10a比較像是9a的小改款，甚至有一副複製貼上的感覺，外觀上把鏡頭全部完整收進去機背算是有一點鑒別度，多數核心規格都維持一致，主要是小幅改進與新增AI功能，如果是9a要升級到10a應該不會有太大感覺。而身為Google的親兒子，Pixel 10a自然承接強大 Gemini AI 與相機功能，且新機隨附3個月YouTube Premium及3個月Google One方案。