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▲鄭宗龍表示，以前到學校時，桌上若有一瓶養樂多，大部分都是小S偷偷放的。（圖／八大電視娛樂百分百YouTube）

綜藝天后小S（徐熙娣）和許雅鈞結縭20年，近日婚變頻傳，婚前情史豐富的她，讀華岡藝校時暗戀大她兩屆的俊帥學長、現任雲門舞集藝術總監鄭宗龍，當年小S默默追求打動男方的心，鄭宗龍便去小S的教室約她，小S卻因為長水痘沒來學校，良緣就這樣擦身而過，小S事後得知大呼：「很想死！」小S過去在節目中分享，唸高一時暗戀一位舞蹈科的學長，名叫鄭宗龍，男方經常穿著緊身衣褲在教室練舞，做出如劈腿、拉筋、跳躍或高舉女舞伴等動作，讓小S魂牽夢縈，「他就像漫畫裡的王子」，還被爆料常常偷偷地放一罐養樂多在學長桌上，不過鄭宗龍那時心有所屬，一心追求美術系的學姐。後來，鄭宗龍因為追不到學姐而放棄，想想自己和小S好像也滿適合，某天便決定去找對方，沒想到，小S當天剛好長水痘沒來上課，大S放學後告知妹妹此事，小S懊惱至極，感嘆和學長命中注定無法相戀，更悲傷的是，等到她康復後回學校，鄭宗龍已經和美術科學姐在一起。時隔多年，小S踏入演藝圈，鄭宗龍往舞蹈界發展，兩人曾經在綜藝節目《超級星期天》「超級任務」單元、《康熙來了》重逢話當年，回憶這段青澀又深刻的青春記憶。不少看過節目的網友表示，「學長滿帥的」、「小S的暗戀故事，真是比偶像劇還精彩啊！雲門舞集的藝術總監，這身分也太加分了吧」、「喜歡穿緊身衣，不就是Mike（許雅鈞）同一型嗎」、「這個學長滿值得暗戀的」、「真的挺帥的」、「熙娣好有眼光！」鄭宗龍是台灣當代現代舞的代表性人物，出生於台北萬華艋舺地區，從小浸潤在街頭活力與庶民文化中，他畢業於國立台北藝術大學舞蹈系，2002年加入雲門舞集擔任舞者，同時開始編舞生涯，2006年起為雲門2創作多部作品，如《變》、《牆》、《十三聲》，並於2014年接任雲門2藝術總監。2020年，鄭宗龍接續雲門舞集創辦人林懷民，出任雲門舞集藝術總監，推出首部總監作品《定光》，其創作風格融合街頭生命力與詩意想像，曾經獲西班牙MASDANZA編舞大賽首獎，並為澳洲雪梨舞蹈公司編創《大明》，成為該團首位亞裔合作編舞家，他的舞作不僅在台灣巡演，還登上紐約、倫敦等國際舞台，展現台灣舞蹈的獨特魅力與全球視野。