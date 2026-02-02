我是廣告 請繼續往下閱讀

▲S媽致詞時高舉右手，喊著「寶貝！妳重生了」。（圖／經紀公司提供）

▲小S（左起）、范瑋琪、吳佩慈、阿雅、范曉萱、賈永婕現身大S雕像揭幕儀式。（圖／經紀公司提供）

大S（徐熙媛）去年的今（2）日因為流感併發肺炎於東京病逝，在她逝世1周年之際，老公具俊曄親手打造愛妻的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」正式揭幕，官方影片稍早也曝光，小S（徐熙娣）一句「珊好想妳」及S媽（黃春梅）大喊「寶貝妳重生了」，猶如兩顆超級催淚彈。影片中，可見今天下午的金山下著大雨，前往悼念大S的親友、演藝圈好友陸續現身金寶山玫瑰園，蔡康永致詞時哽咽地說：「我閱讀的時候發現，真正愛大S的人，在他們心裡面都各自為大S立了一座雕像，而今天我們在這邊要陪徐熙媛所最愛的家人，一起來看這座雕像是什麼樣子。」接著由小S、具俊曄和S媽親手拉下蓋住大S雕像的粉紅色布幔，由不鏽鋼和黃銅鑄造完成的「熙媛的永恆軌道」矗立在眾人面前，全場爆出歡呼和鼓掌聲，小S伸手摸了摸雕像，並眼眶泛淚地說：「珊（大S乳名）好想妳喔！」S媽看見雕像則雙手合十，致詞時，她高舉右手，喊著：「寶貝！妳重生了！」今天下午2點多，大S紀念雕像進行揭幕儀式，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊S媽、小S、大S老公具俊曄等徐家人都一一現身，現場有不少工作人員陪同家屬，而大S演藝圈星友陶晶瑩、羅志祥、賈永婕、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、B2、楊丞琳、姜元來、王柏傑、謝欣穎、阿雅、范曉萱、黑人陳建州、范瑋琪、崔始源等人也都親自前往追悼。大S紀念雕像由具俊曄設計，他特地在雕像前設計9個排列成S形的蜿蜒台階，原因為他的姓氏「具」在韓文發音中同數字「9」，因此才刻意設計成9階，9也是大S最珍愛的數字，而S形則代表大S，象徵夫妻倆綿延不斷的愛。雕像主體周圍圍繞9個立方體，象徵行星圍繞著大S，形成一個熙媛宇宙，此軌道也永遠不會終止，讓思念持續運行，而雕像所凝視的南方208度，連結著台北、家人與愛的所在，同時也標記大S和具俊曄的結婚紀念日2月8日。