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▲BOYNEXTDOOR首度參加高雄櫻花季，是今晚的壓軸演出。（圖／讀者提供）

BOYNEXTDOOR櫻花季玩太嗨 跳到褲子破掉

《陽光女子合唱團》孫淑媚來了 送上〈Like Jennie〉辣爆

▲孫淑媚首度參加高雄櫻花季，帶來〈Like Jennie〉超有誠意。（圖／讀者提供）

一年一度的高雄櫻花季今（13）日正式開跑，首日卡司就相當豪華，《陽光女子合唱團》孫淑媚、韓國人氣男團BOYNEXTDOOR、Red Velvet成員Wendy輪番登台演出，現場氣氛從開場一路熱到壓軸。BOYNEXTDOOR最後帥氣登場，6位成員狂喊「高雄」情緒超亢奮，不過沒想到舞台上竟出現意外小插曲，在演唱安可曲〈Earth, Wind & Fire〉時，TAESAN因為跳得太投入，褲子突然當場破掉，他一邊害羞一邊拜託歌迷：「希望大家今天不要上傳照片！」站在旁邊的宰鉉卻笑到停不下來，還說：「大家要多多上傳！」瞬間把氣氛推到最高點。BOYNEXTDOOR這次在高雄櫻花季帶來多首人氣歌曲，舞台能量滿滿，安可橋段更直接加碼送上〈Earth, Wind & Fire〉，沒想到卻意外變成今晚最大笑點，因為TAESAN舞步跳得太激烈導致褲子大裂開，他害羞到求大家「不要上傳今天的照片」，隊友宰鉉則在一旁笑到不行，還故意鼓勵大家多拍多傳，兩人互虧畫面讓全場粉絲笑翻。除了表演之外，主辦單位還特別把台灣夜市文化搬上舞台，讓BOYNEXTDOOR體驗經典的「套圈圈」遊戲，雲鶴成功套中獎勵飲料，全團立刻圍過來共享戰利品，甚至直接用同一根吸管輪流喝，還邊笑邊說「我們可以的！」團員間好感情展露無遺。出道短短3年的BOYNEXTDOOR人氣持續攀升，這次來到台灣也很快融入氣氛，宰鉉不時用「真棒」、「水啦」等台灣常聽到的話和歌迷互動，還在主持人的教學下挑戰土味台語情話，成員們一人一句接力告白，像是「你尚水（你最美）」」、「哇尬意你（我喜歡你）」」、「做伙好某要不要在一起）」，又甜又可愛的台語讓台下粉絲手機全部舉起來狂錄，直呼這種限定畫面真的只有高雄櫻花季才看得到。BOYNEXTDOOR也誠意滿滿送上驚喜加碼，直接清唱〈摯友〉與歌迷互動，每個成員都用中文輪流向粉絲道謝，TAESAN率先開口表示：「今天的演出是我們很珍貴的回憶，希望下次還能再見面。」成淏則貼心提醒大家「回家路上要注意安全」，LEEHAN也深情告白：「今天在場的大家謝謝你們，我愛你們。」宰鉉更感性說，在高雄和大家一起唱歌、看著同一片天空，好像在共享同一段青春時光，「未來400年也一直在一起吧。」最後雲鶴與RIWOO用中文收尾，全場氣氛溫馨又感動。同場演出的孫淑媚，近期因為主演電影《陽光女子合唱團》中黃珮瀅一角再度爆紅，首度受邀參加高雄櫻花季，她穿著中空短版上衣登場，大方露出纖細腰線，一亮相就吸引全場目光。過去被網友形容為「台版Jennie」的她，這次更特別帶來6位舞者助陣，邀請高雄在地舞團Monstiez的年輕舞者一起合作，還準備粉絲敲碗已久的Jennie名曲〈Like Jennie〉作為驚喜橋段，舞台火力全開，讓現場觀眾看得相當過癮。