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白色情人節的由來？一場表達心意的回禮文化

他們在3月14日設定為回禮日，鼓勵在2月14日情人節收到別人贈送的禮物時，可以選擇在3月14日這天予以回禮。

▲白色情人節源自日本，他們在3月14日設定為回禮日，鼓勵在2月14日情人節收到別人贈送的禮物時，可以選擇在3月14日這天予以回禮。（示意圖／AI生成）

白色情人節送禮也要小心！棉花糖、巧克力都是地雷

例如「棉花糖」，因為棉花糖非常容易融化，後續被延伸為「感情更容易消散」的象徵，被理解是委婉拒絕對方之意

餅乾，則被視為是代表「朋友關係」，也是一種委婉的拒絕

▲千萬不要在白色情人節這天回送對方「棉花糖」，這有「感情更容易消散」的象徵，被理解是委婉拒絕對方之意。（圖／NOWNEWS資料照）

你又回送「一般巧克力」，這是象徵「把心意原封不動還給你」的意思

一、回送「糖果」：

二、回送「馬卡龍」：

三、回送「年輪蛋糕」：

四、回送「白巧克力」：

五、回送「花束」：

▲情人節不知道要回送什麼的話，花束也是非常不錯的選擇，搭配選擇的花語來張手寫小卡片，浪漫指數破表！（示意圖／取自pixabay）

3/14日不只白色情人節！沒有曖昧對象過「圓周率日」

而每年的3月14日除了是白色情人節，同時也是「圓周率日（Pi Day）」

有的人會吃圓形的食物或者派，由於「𝞹」的發音與餡餅（Pie）相同，傳統活動是吃各種派、披薩等圓形食物

▲沒有曖昧對象別哭！今天同時也是圓周率日，下午開吃圓形食物，像是披薩、派等等都可以，一起歡慶圓周率日啦！（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

今（14）日就是一年一度的白色情人節（White Day），浪漫的情人節總是有許多人還搞不清楚這天，到底是男生要送禮、還是女生要送禮，但其實這天是鼓勵大家回禮的一天，因為相較於2月14日偏向主動告白的情人節，白色情人節更像是「一封溫柔的回信」。不過送禮方面也有一些禁忌，像是不能送棉花糖，象徵「感情會慢慢消逝」等，《NOWNEWS》特別整理白色情人節由來、禁忌、送禮重點等資訊，讓讀者一文看懂！白色情人節最早的概念源自日本，在1970年代，日本糖果業者「石村萬盛堂」開始推動「回禮文化」，後來這個節日就逐漸在韓國、台灣等地流行，延伸出不同的回禮習慣，其實並沒有規定這天到底是男方還是女方要送禮，而是看你是否有在2月14日接受別人表達情意哦！而如果今天的你正需要回送禮物給別人時，那可千萬要注意幾樣商品，；另外還有清脆可口的，如果你對對方有意思，可千萬不要送錯。除此之外可別以為「巧克力」是浪漫的回禮，如果對方先前贈送的是巧克力，，通常要表達心意會選擇「糖果」、「白巧克力」、「年輪蛋糕」、「馬卡龍」這類的東西；許多人都認為3月14日這種吉日就是要讓彼此關係更靠近的時刻，有的人會直接晉級回禮等級，像是選擇花束、香水、飾品等，重點在表達自己的愛意與回應，而不被傳統規則給拘束。以下是5種簡易又能表達心意的回禮及象徵參考：代表我喜歡你，如果你也對對方有好感，糖果是白色情人節最甜回禮。代表你是特別的人，比起那些曖昧不明的象徵，馬卡龍表示對對方的好感跟重視。代表幸福長久，年輪蛋糕象徵時間跟累積，在日本也常常被作為結婚喜餅。代表的純情專一的愛，不要回送一般黑巧克力，恐怕讓對方以為是將心意還給自己。以最符合兩人處境的花語結合，買一束簡易又浪漫的花束，對方肯定心花怒放。，這天同時也是致敬物理學家愛因斯坦生日、英國宇宙學家史蒂芬霍金忌日等，一開始由美國麻省理工學院倡議3月14日要定為國家圓周率日，2009年美國眾議院正式通過，將每年的3月14號設定為「圓周率日」。這一天有許多不同慶祝方式，；另外也有愛好者會在下午1時59分（取自近似值3.14159）進行慶祝；各地會舉辦科學、數學的挑戰活動等，全世界各地也會有數學系在這天一起開派對慶祝。如果今天的你沒有任何對象，一起吃披薩、吃派來過個圓周率日也不錯呢！