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▲WBC中華隊內野手鄭宗哲在對韓國一戰敲出陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事剛落幕，陣中兩名進攻核心鄭宗哲與混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）幾乎無縫接軌直奔美國投入大聯盟春訓。在今（14）日最新的熱身賽中，費爾柴德延續經典賽的火燙手感，單場兩度上壘並敲出強勁二壘安打；鄭宗哲則還在調整狀態，單場苦吞3次三振。本屆經典賽以2轟、OPS 1.188打響名號的費爾柴德，返美後代表克里夫蘭守護者隊熱身賽出戰洛杉磯天使。費爾柴德此役擔任先發中外野手，首打席就造成對方失誤上壘，次席面對前大物右投羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），更是暴力擊出初速高達108英里的左外野方向二壘安打。隨後他在第3打席靠著優異的選球眼選到保送，並在6局上靠隊友安打串連跑回本壘得分。總計費爾柴德今日2打數1安打，另有1次保送，單場三度上壘，春訓打擊率維持在0.333的穩定水準，向教練團證明他在高張力賽事後，狀態依然維持在大聯盟的水準。相較於費爾柴德的強勢表現，效力波士頓紅襪隊的鄭宗哲今日則面臨挑戰。他在對戰光芒的比賽中先發擔任第7棒指定打擊，全場4個打數未能敲安，且吞下3次三振，顯見仍在適應經典賽後的體能轉換與時差調整。即便今日手感微冷，但紅襪教練團仍對鄭宗哲抱予期待。他在本屆經典賽繳出全隊最高的OPS 1.238，且對韓國一戰更擊出驚天逆轉全壘打。今日第2打席他曾擊出初速90.8英里、飛行距離達344英尺的深遠飛球，可惜在全壘打牆前遭到接殺。紅襪隊最終憑藉戴萊（Jason Delay）的關鍵全壘打，以7：6險勝光芒。