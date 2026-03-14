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2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽今（14）日在邁阿密火熱開打，賽前仍抱有一絲奪勝希望的韓國隊，不只投手端遭到多明尼加明星打線無情血洗，打線也逃不出桑契斯（Cristopher Sánchez）的封鎖，最終多明尼加在7局下轟出再見三分砲，以10：0提前結束比賽。賽後韓國總教練柳志炫神情落寞，直言深刻感受到了對手的強大，並感嘆韓國的投手戰力急需換血與培養。韓國隊此役由老將柳賢振掛帥，雖然他在第1局讓多明尼加前段棒次3上3下，不過2局下，多明尼加展現恐怖的鬥志與速度，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）以氣勢驚人的頭部撲壘首開紀錄，徹底點燃多明尼加的火力。隨後索托（Juan Soto）更以一記「神乎其技」的滑壘閃過觸殺，導致韓國挑戰失敗並喪失挑戰的權利。為了止血，柳志炫此役不計代價，在短短3局內便換上5名投手，全場更是動用了高達9名投手接力救援，卻依然無法阻擋多明尼加的暴力進攻。韓國隊在3局結束時就已陷入0：7的絕望大落後，最終在7局下被擊出再見三分砲，吞下慘痛一敗。在賽後記者會上，柳志炫坦言：「這場比賽讓我們看到多明尼加確實集結了世界最高水準的球員。我能親身感受到這個團隊是多麼有爆發力。」面對媒體詢問「多明尼加是否比預賽遇到的日本隊更強？」柳志炫並未正面回答，而是語帶保留地表示：「多明尼加即將前往準決賽，我想在那裡，全世界都會看見他們究竟具備多麼強大的破壞力。」韓國隊在預賽雖然靠著極微小的失分率優勢奇蹟挺進八強，終結了連續三屆預賽止步的尷尬紀錄，但在邁阿密這場一面倒的屠殺，再次曝露了韓國投手群與世界頂尖強權的差距。「我們必須在國際舞台上創造更多競爭機會，」柳志炫沉重地表示，「韓國棒球必須投入更多心力在投手的育成上。」隨著比賽提前結束，韓國隊球員在場邊呆然凝視球場，久久不願離去，這場跨越17年的八強夢想，最終以最殘酷的方式畫下句點。