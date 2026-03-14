伊朗戰事升溫引發全球能源危機，國際原油狂飆，各大機構的油價預估皆不樂觀 。面對高油價，買對省油車是最佳避險武器！過去講到省油總想到 Toyota，但在經濟部能源署公布的最新省油車排行中，Honda FIT e:HEV 以平均油耗 26.9 km/L 的驚人成績霸榜奪冠 。這台被內行車迷譽為開到「忘記加油站」的神車，每輛實際入手價只要 80 萬元左右，超高 CP 值使它成為當今油電車推薦的第一首選！
穩坐省油霸主的 Honda FIT e:HEV，不僅油耗表現亮眼，價格也相當親民。這台神車定價為 82.9 萬元，但經銷商加上折扣後，通常每輛 80 萬左右就能入手；若再搭配政府汰舊換新補助，大約 75 萬就能賀成交，對於預算有限的買家來說極具吸引力。
內行激推「忘記加油站」！達人實測優缺點全公開
知名 YouTube「小施汽車生活頻道」針對這台車進行實測後，給予了極高評價。在省電表現上，小施實測交車時油表顯示 4 格，在市區與一般道路行駛近 100 公里後，油表竟然「一格都沒掉」，極致的省油效能讓他直呼真的會讓人「忘記加油站」。
這歸功於它在時速 80 公里以下會盡量以純電行駛的邏輯，概念宛如「背著燃油發電機」。此外，車門採用高級車的雙層膠條，純電停等紅燈時「安靜到氣氛尷尬」，加上傳承日本 K-Car 窗明几淨的無死角視野與極高中古保值率，都是它的絕對優勢。
不過，小施也點出幾個購車前需留意的痛點。最明顯的是引擎運轉噪音，當重踩油門爬坡時，引擎會發出極大的「慘叫聲」且提速不快，因此它更適合在市區平順駕駛，不適合激烈操駕。
其次，配備略顯「給一半」的半套感，例如 Honda SENSING 僅給時速 30 公里以上作動的半速域跟車，且有後霧燈卻無前霧燈。最後，因懸吊偏向「買菜車」的舒適軟調，車身輕盈遇大坑洞易有漂浮感，若配合極佳的隔音，反而可能讓部分乘客容易產生暈車感。
2026省油車排行出爐！台灣前五大省油神車
除了 Honda FIT e:HEV 奪冠外，經濟部能源署公布的非插電式小客車 Top 5 省油神車也各具特色 ：
• 第一名 Honda FIT e:HEV (平均油耗 26.9 km/L)
• 第二名 Lexus LBX HYBRID (平均油耗 26.4 km/L)：Lexus 體型最小的豪華休旅，搭載 1,490 c.c. 引擎，兼顧豪華質感與極致省油 。
• 第三名（並列）Toyota CAMRY HYBRID / COROLLA HYBRID (平均油耗 25.3 km/L)：豐田集團穩定發揮，大型房車 Camry 與「國民神車」神A（Altis） 皆展現強大的 Hybrid 科技底蘊 。
• 第四名 Lexus UX300h HYBRID (平均油耗 24.6 km/L)：全面升級的新世代油電系統，動力與燃油效率雙重進化 。
• 第五名 Suzuki SWIFT GLX (平均油耗 24.5 km/L)：前五名中唯一非重度油電的車款，靠著 12V 輕油電與不到一噸的輕量化車身優勢緊追在後 。
💡 加碼報你知：商用車與機車省油冠軍
如果想找極致省錢的生財或代步工具：
• 商用車冠軍： 三陽工業生產的 Hyundai TUCSON NX4H-C (1,598 c.c.) 油電複合動力車型，油耗達 21.1 km/L 。
• 機車冠軍： 榮立重機進口的 HONDA SUPER CUB (109.5 c.c.) M4，以驚人的 95.9 km/L 稱霸兩輪界 。
⚠️ 能源署小叮嚀：
能源署特別提醒，以上數值皆在實驗室標準條件下測得 。面對不斷攀高的油價，除了參考這份清單買對神車，養成「減輕車輛載重、平穩加減速」的好習慣，才是守護荷包最有效的對策 ！
資料來源：經濟部能源署、HONDA
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知名 YouTube「小施汽車生活頻道」針對這台車進行實測後，給予了極高評價。在省電表現上，小施實測交車時油表顯示 4 格，在市區與一般道路行駛近 100 公里後，油表竟然「一格都沒掉」，極致的省油效能讓他直呼真的會讓人「忘記加油站」。
這歸功於它在時速 80 公里以下會盡量以純電行駛的邏輯，概念宛如「背著燃油發電機」。此外，車門採用高級車的雙層膠條，純電停等紅燈時「安靜到氣氛尷尬」，加上傳承日本 K-Car 窗明几淨的無死角視野與極高中古保值率，都是它的絕對優勢。
不過，小施也點出幾個購車前需留意的痛點。最明顯的是引擎運轉噪音，當重踩油門爬坡時，引擎會發出極大的「慘叫聲」且提速不快，因此它更適合在市區平順駕駛，不適合激烈操駕。
其次，配備略顯「給一半」的半套感，例如 Honda SENSING 僅給時速 30 公里以上作動的半速域跟車，且有後霧燈卻無前霧燈。最後，因懸吊偏向「買菜車」的舒適軟調，車身輕盈遇大坑洞易有漂浮感，若配合極佳的隔音，反而可能讓部分乘客容易產生暈車感。
除了 Honda FIT e:HEV 奪冠外，經濟部能源署公布的非插電式小客車 Top 5 省油神車也各具特色 ：
• 第一名 Honda FIT e:HEV (平均油耗 26.9 km/L)
• 第二名 Lexus LBX HYBRID (平均油耗 26.4 km/L)：Lexus 體型最小的豪華休旅，搭載 1,490 c.c. 引擎，兼顧豪華質感與極致省油 。
• 第三名（並列）Toyota CAMRY HYBRID / COROLLA HYBRID (平均油耗 25.3 km/L)：豐田集團穩定發揮，大型房車 Camry 與「國民神車」神A（Altis） 皆展現強大的 Hybrid 科技底蘊 。
• 第四名 Lexus UX300h HYBRID (平均油耗 24.6 km/L)：全面升級的新世代油電系統，動力與燃油效率雙重進化 。
• 第五名 Suzuki SWIFT GLX (平均油耗 24.5 km/L)：前五名中唯一非重度油電的車款，靠著 12V 輕油電與不到一噸的輕量化車身優勢緊追在後 。
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如果想找極致省錢的生財或代步工具：
• 商用車冠軍： 三陽工業生產的 Hyundai TUCSON NX4H-C (1,598 c.c.) 油電複合動力車型，油耗達 21.1 km/L 。
• 機車冠軍： 榮立重機進口的 HONDA SUPER CUB (109.5 c.c.) M4，以驚人的 95.9 km/L 稱霸兩輪界 。
能源署特別提醒，以上數值皆在實驗室標準條件下測得 。面對不斷攀高的油價，除了參考這份清單買對神車，養成「減輕車輛載重、平穩加減速」的好習慣，才是守護荷包最有效的對策 ！
資料來源：經濟部能源署、HONDA