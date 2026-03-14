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▲日本YTR一樹（如圖）過去曾在個人頻道分享，自己喜歡台灣女生。（圖／翻攝自一樹的一樹@YouTube）

女星陳天仁昨（13）日無預警在社群拋出震撼彈，宣布與日本YTR一樹步入禮堂！兩人曬出緊緊相依、手戴鑽戒的甜蜜合照，幸福氛圍感染了大批粉絲。而一樹過去在個人頻道中大讚最愛台灣女生的言論也被翻出，現在他如願以償有了台灣美嬌娘陳天仁，成為正港的台灣女婿，外界紛紛獻上祝福。雖然一樹是道地的日本人，但他過去就曾大方在個人頻道承認，比起日本女生，自己的理想型其實是台灣女生。他表示，因為台灣女孩的個性通常比較直接，談戀愛時有話直說，不用讓人成天猜忌心思，省去了許多相處上的麻煩；反觀日本女生常常習慣把話悶在心裡，容易造成雙方溝通不良。在陳天仁分享的喜訊照片中，一樹穿著帥氣的復古西裝，陳天仁則換上一襲氣質白色小洋裝，緊緊勾著男方的手，兩人對著鏡頭燦笑，閃瞎眾人。陳天仁開心寫下：「我們要結婚了，大家以後也請多多指教，我們今天去登記了！」不過，這場浪漫的登記儀式卻意外插曲不斷。小倆口幽默表示，其實當天並沒有登記成功，因為一樹從日本申請的單身證明漏了驗證程序，導致兩人只能在戶政事務所一日遊。但他們依舊在現場開心合影留念，甜蜜笑喊：「戶政事務所下禮拜見吧！」回顧陳天仁的感情史，一路走來並不容易。她曾與男星周孝安有過一段兩年的婚姻，並育有一女．離婚後，她曾與歌手皇毅短暫交往，先前曾在節目《11點熱吵店》中吐露心聲，表示皇毅在得知她離過婚且有小孩後，竟質疑她是貪圖錢財，兩人最終不歡而散，讓她十分受傷。現在陳天仁終於遇見了懂得欣賞她、接納她全部的一樹。看到兩人臉上藏不住的笑容，粉絲與星友們也紛紛湧入留言區，為這段台日跨國戀情獻上最誠摯的祝福。