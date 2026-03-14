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2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽中，奪冠大熱門多明尼加隊在邁阿密馬林魚主場展現毀滅性的進攻火力，全場雖然只有一轟，但那一轟正式由捕手威爾斯（Austin Wells）在7局下敲出的再見三分砲，最終就以10：0提前結束比賽，強勢搶下本屆經典賽首張四強門票。多明尼加展現出的宰制力，甚至連《ESPN》資深記者都驚嘆：「簡直把經典賽當成遊樂場。」值得一提的是，此役過後多明尼加的團隊打擊率以及OPS皆位居世界第一。多明尼加集結了小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與馬查多（Manny Machado）等大聯盟頂尖巨星，開賽起就讓韓國投手群毫無招架之力。美國體育權威媒體《ESPN》知名記者帕森（Jeff Passan）在比賽結束後隨即於個人社群發文指出：「多明尼加就像是一台不留情面的打擊機器，他們在這項賽事中，彷彿把世界級舞台當成自己的遊樂場般隨心所欲。」多明尼加的攻勢早在比賽前半段就讓勝負失去懸念。2局下與3局下，多明尼加打線憑藉著密集的安打串連，直接拆解韓國隊的防線並打退先發名將柳賢振，迅速取得7：0的絕對領先。比賽來到7局下兩出局一、三壘有人，輪到第8棒捕手威爾斯對決韓國第9任投手蘇亨俊。威爾斯毫不手軟，將球直接送上右外野看台，這發再見三分砲瞬間點燃邁阿密現場球迷的情緒，也讓這場一面倒的比賽正式宣告終結。憑藉這場壓倒性的勝利，多明尼加率先挺進四強，這支由世界級球星組成的「明星軍團」已展現出勢在必得的奪冠氣勢。根據賽程，多明尼加將在準決賽對戰美國與加拿大的勝方。值得一提的是多明尼加在此役過後，本屆賽事累積團隊打擊率高達.312、OPS達1.090，兩項數據皆是本屆經典賽多支隊伍中的龍頭，還轟出14發全壘打並狂掃51分。