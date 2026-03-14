我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丹羽仁希被譽為《雙層公寓》中最美、最具人氣的出演者。（圖／翻攝自丹羽仁希IG＠__niki22）

世界大賽影片引發誤會 網友誤認「神秘女子」身分

▲山本由伸（左）過去曾與丹羽仁希（右）交往。（圖／左：取自道奇官方X、右：取自Niki IG）

戀情最初曝光 曾被拍到同遊洛杉磯

「侍日本」王牌投手、洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸明（15）日將在WBC經典賽掛帥先發，迎戰強敵委內瑞拉，除了球場表現備受矚目，他過去的感情生活也再度成為討論焦點。山本由伸過去曾被日媒拍到與日本名模、「實境秀第一美女」丹羽仁希互動密切，2人一度被視為備受關注的明星情侶，不過最新消息指出，2人其實早在2025年初就已結束關係。由於雙方過去始終沒有公開承認戀情，因此分手消息曝光後，也沒有對外發表正式聲明，整段關係以相當低調的方式畫下句點。這段戀情再度被討論，起因於世界大賽期間一段在社群平台流傳的影片，當時有美國媒體記者拍到洛杉磯道奇球團相關人員與家屬行走在球場通道的畫面，其中一名戴著黑色帽子、留著長髮的女性引起注意。許多網友第一時間便猜測該名女子就是丹羽仁希，並認為她特地到場替山本由伸加油，影片迅速在網路上被轉傳，不少球迷也將其解讀為2人感情仍持續中的證據，使話題持續延燒。隨著討論越來越熱烈，日本媒體進一步查證後發現，影片中的女性其實並不是丹羽仁希本人，相關報導指出丹羽仁希當時並未前往美國觀戰，因此網路上流傳的「女友現身」說法完全是誤會，更令人意外的是，消息人士透露山本由伸與丹羽仁希其實早在2025年初就已經分手，2人並未維持戀人關係，這項消息曝光後，許多球迷才驚覺原來過去幾個月的討論都是建立在錯誤資訊之上。回顧山本由伸與丹羽仁希的緋聞起點，最早是在2024年11月時被美國媒體捕捉到同框畫面，當時山本由伸與丹羽仁希被拍到出現在洛杉磯知名高級購物區，2人一同逛街的畫面迅速在日美媒體間傳開，丹羽仁希因出演戀愛實境節目《雙層公寓》而走紅，被不少觀眾稱為節目史上最具人氣的出演者之一，外型亮眼的她也多次入選全球百大美女榜單，當她與旅美發展的日本王牌投手傳出緋聞後，立刻引發大批球迷與娛樂媒體的高度關注。至於為何山本由伸與丹羽仁希的戀情始終沒有被正式證實，日媒分析山本由伸與丹羽仁希從頭到尾都沒有公開承認交往，因此即使後來分手，也沒有必要對外發表聲明。知情人士指出，雙方目前仍維持朋友關係，因此整段戀情被視為和平結束，隨著山本由伸持續在大聯盟與國際賽賽場上發光發熱，外界的焦點仍回到他的投球表現，而這段過去的戀情，也成為球迷茶餘飯後再次提起的話題。