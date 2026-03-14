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2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）8強戰今（14）日點燃戰火，由地主美國隊交手加拿大隊，美國隊開局就先馳得點，第3局、6局再靠著適時安打各添加2分，加拿大隊則是靠著6局布萊克（Tyler Black）的安打以及奈勒（Bo Naylor）的全壘打追回3分，但卻在第7局錯失追平戰局的機會，終場美國隊就以5：3險勝加拿大隊，晉級4強賽，將要交手同樣是奪冠大熱門的多明尼加隊。開局美國隊就展開攻勢，開路先鋒威特（Bobby Witt Jr.）選到保送，並靠著「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）的二壘安打，站上三壘得分大關，最後靠著舒瓦伯（Kyle Schwarber）的滾地球回到本壘攻下分數，美國隊先馳得點，取得1：0領先。3局上美國隊攻勢再起，克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）率先敲安，兩出局後賈吉選到保送、舒瓦伯敲安，美國隊攻佔滿壘，布萊格曼（Alex Bregman）跳出來當英雄，三壘方向內野安打加上三壘手托羅（Abraham Toro）傳球失誤，美國隊攻下2分，取得3：0領先。美國隊帶著3分領先一路到第6局，6局上美國隊添加保險分，一出局後安東尼（Roman Anthony）從加拿大隊第3任投手奧蒙（Phillippe Aumont）手中敲安，勞雷（Cal Raleigh）選到保送，加拿隊決定換投，由馬科（Adam Macko）登板「拆彈」，但卻被圖朗（Brice Turang）、克勞-阿姆斯壯連敲2安失掉2分，最後才讓威特敲出雙殺打避免擴大失分，美國隊取得5：0領先。加拿大隊在6局下吹起反攻號角，凱西（Owen Caissie）選到保送，並靠著推進上到二壘，布萊克（Tyler Black）敲出反方向適時安打，替加拿大隊打破「鴨蛋」，美國隊此時啟用牛棚投手斯皮爾（Gabe Speier），卻遭奈勒（Bo Naylor）敲出2分砲，加拿大隊將比分追近成3：5。7局上加拿大隊又展開反擊，朱里恩（Edouard Julien）、洛佩茲（Otto Lopez）連續敲安，加上美國隊捕手勞雷捕逸，加拿大隊無人出局攻佔二、三壘，但美國隊第4任投手貝德納（David Bednar）即時回神，先讓奈勒敲出三壘飛球出局，隨後又連飆2次三振，有驚無險化解失分危機。9局下美國隊推出終結者米勒（Mason Miller）登板「關門」，霸氣連續飆出3次三振，終場美國隊就以5：3險勝加拿大隊，晉級4強賽，將要交手同樣是奪冠大熱門的多明尼加隊。