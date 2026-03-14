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▲韓國隊已派出了他認為最優秀的投手陣容，結果卻在多明尼加面前顯得不堪一擊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰今日寫下震撼一頁。多明尼加共和國以10：0血洗韓國，提前於第7局結束比賽。這場一邊倒的屠殺不僅讓韓國隊主帥柳志炫輸得心服口服，連現場觀戰的美國職棒大聯盟官網記者也陷入震驚，直言這可能是「WBC史上最強打線」，為下一輪要和他們交手的美國隊感到擔憂。《MLB官網》資深記者克萊爾（Michael Clair）在社群平台X（原推特）上分享了他的震撼觀點。克萊爾表示，他在預賽期間曾擔心韓國隊的牛棚實力，但今日韓國隊已派出了他認為最優秀的投手陣容，結果卻在多明尼加面前顯得不堪一擊。「多明尼加的打線深度簡直厚得離譜，」克萊爾驚嘆道：「如果要在這屆錦標賽中與這支打線對戰4輪，我不相信世界上有任何投手陣容能不被打爆而全身而退。這絕對是WBC史上最強大的打線。」他更補充，多明尼加不只進攻恐怖，二壘手馬提（Ketel Marte）今日展現的兩次高難度守備，證明這是一支攻守兼備、毫無破綻的頂尖強權。韓國隊總教練柳志炫在賽後的官方記者會上神情肅穆，但他並未尋找藉口，而是大方稱讚對手。「就今天的表現而言，多明尼加證明了他們是世界最強的球隊，」柳志炫坦言。韓國隊此役動用了包括傳奇左投柳賢振在內的多名投手，卻依然無法阻擋對手的攻勢。柳賢振1.2局失3分，隨後的牛棚接力也頻頻失守，終場前更被威爾斯（Austin Wells）轟出再見3分砲遭扣倒。儘管韓國隊時隔多年重返八強，但柳志炫強調，這場比賽赤裸裸地揭露了韓國球員與世界頂尖層級的表現落差。「雖然能走到這裡很有意義，但我們也看到了實力的斷層。我們需要更好的投手。」柳志炫對韓國職棒（KBO）提出建言，認為韓國需要建立更完善的育成體系，並給予年輕投手更多參與國際賽的機會，才能縮短與歐美火球男之間的差距。但他同時也對未來抱持希望，指出陣中許多年輕球員已獲得寶貴經驗，「希望這能成為他們未來的墊腳石。」