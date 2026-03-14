中東戰火升溫，美伊衝突導致能源要道受阻、油價狂飆，引爆出國機票漲價潮！受燃油附加費攀升影響，國泰航空率先調漲，長程線最多恐多付6000元，長榮與華航也評估最快4月跟進。此外，多家外籍航空全面喊漲，紐西蘭航空更面臨上千架航班取消。旅遊達人示警，高票價將持續至少2個月，呼籲旅客盡早下手。
國泰領漲燃油費，台籍航空醞釀跟進
在國際局勢影響下，航空業首當其衝。國泰航空宣布自3月18日起調漲燃油附加費。旅遊達人蓋瑞哥指出，一般短程航線約漲2000元，長程航線大漲約6000元，而台灣人最愛的日本線因讓利空間較大，約漲1200元。至於國內的長榮與華航，目前雖仍在評估中，但蓋瑞哥直言「漲價是必然的」，待確認後送交民航局就會公布，最快恐於4月跟進這波漲勢。
外籍航空最高漲7成，紐航爆航班取消潮
這波機票漲價潮不僅限於國泰，國際多家航空公司如澳洲航空、香港航空、泰國航空等皆已宣布調漲票價，普遍調漲2至3成，特殊航線甚至高達7成，漲幅相當驚人。為了減少燃油消耗，多家業者也同步宣布將逐漸減班；根據法新社報導，紐西蘭航空更因營運壓力，未來兩個月內預計面臨高達1100架次的航班取消，估計將影響逾4萬名旅客行程。
達人急籲提早購票：促銷有限、漲價無限
面對全球航空業震盪，蓋瑞哥提醒，台籍航空調整燃油附加費只是時間早晚的問題。這波因中東戰火引發的高票價現象，預估至少還會持續2個月。他強烈建議，若民眾有安排今年底前出國旅遊的打算，「早買早安心」，務必趁價格全面飆漲前先下手為強，畢竟「促銷有限，漲價無限」，提早規畫才能守住荷包。
資料來源：蓋瑞哥 機票獵人
我是廣告 請繼續往下閱讀
在國際局勢影響下，航空業首當其衝。國泰航空宣布自3月18日起調漲燃油附加費。旅遊達人蓋瑞哥指出，一般短程航線約漲2000元，長程航線大漲約6000元，而台灣人最愛的日本線因讓利空間較大，約漲1200元。至於國內的長榮與華航，目前雖仍在評估中，但蓋瑞哥直言「漲價是必然的」，待確認後送交民航局就會公布，最快恐於4月跟進這波漲勢。
這波機票漲價潮不僅限於國泰，國際多家航空公司如澳洲航空、香港航空、泰國航空等皆已宣布調漲票價，普遍調漲2至3成，特殊航線甚至高達7成，漲幅相當驚人。為了減少燃油消耗，多家業者也同步宣布將逐漸減班；根據法新社報導，紐西蘭航空更因營運壓力，未來兩個月內預計面臨高達1100架次的航班取消，估計將影響逾4萬名旅客行程。
達人急籲提早購票：促銷有限、漲價無限
面對全球航空業震盪，蓋瑞哥提醒，台籍航空調整燃油附加費只是時間早晚的問題。這波因中東戰火引發的高票價現象，預估至少還會持續2個月。他強烈建議，若民眾有安排今年底前出國旅遊的打算，「早買早安心」，務必趁價格全面飆漲前先下手為強，畢竟「促銷有限，漲價無限」，提早規畫才能守住荷包。
資料來源：蓋瑞哥 機票獵人