出國旅遊的民眾荷包又要大失血了！繼國泰等外籍航空調漲費用後，這波「機票漲價」的骨牌效應正式燒向台灣。基於全球分銷系統（GDS）的使用者付費原則，台灣三大國籍航空陸續宣布調漲「訂位服務費（YQ）」。長榮航空已於 3 月初率先實施，中華航空與星宇航空也將分別於 3 月 17 日、4 月 1 日跟進調漲。準備規劃賞櫻或暑假出國的旅客，務必把握最後的「凍漲死線」趕緊開票！
三大國籍航空「訂位服務費」調漲時程表
目前國際航空普遍會隨機票收取訂位服務費，此次三大國籍航空皆針對「每人每航段（單程）」進行費用調幅，若購買來回機票，等於要多付雙倍差價：
• 長榮航空： 已於 3 月 1 日起實施，從原本的 25 美元調漲為 28 美元（約新台幣 901 元）。
• 中華航空： 預計自 3 月 17 日起跟進，同樣從 25 美元調漲為 28 美元。
• 星宇航空： 預計自 4 月 1 日起實施，將從原本的 25 美元一口氣調漲至 30 美元（約新台幣 965 元），為本次漲幅最高的航空。
機票一片漲聲中！剩「這家航空」逆勢撐住
在傳統航空全面喊漲的氛圍下，主打低成本航空的台灣虎航則宣布「維持現行收費標準不變」。虎航的訂位服務費並非以美元計價，目前仍維持：旺季航班每人每航段新台幣 400 元、非旺季新台幣 300 元的收費機制，成為這波漲價潮中唯一「撐住」的國籍航空，對精打細算的小資族來說是一大福音。
旅遊達人急籲：促銷有限、漲價無限！
由於華航與星宇的漲價日期分別落在 3 月中與 4 月初，旅遊達人「蓋瑞哥」強烈建議，若已經確定接下來的旅遊行程，務必在「實施日期前」完成開票。雖然單程漲幅約在 3 到 5 美元（約新台幣 100 至 160 元）之間，但若是一家四口出遊，來回機票累積下來也是一筆破千元的隱形成本。下手前多方比價，並鎖定凍漲或尚未實施新制的航空公司，才能聰明省荷包。
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目前國際航空普遍會隨機票收取訂位服務費，此次三大國籍航空皆針對「每人每航段（單程）」進行費用調幅，若購買來回機票，等於要多付雙倍差價：
• 長榮航空： 已於 3 月 1 日起實施，從原本的 25 美元調漲為 28 美元（約新台幣 901 元）。
• 中華航空： 預計自 3 月 17 日起跟進，同樣從 25 美元調漲為 28 美元。
• 星宇航空： 預計自 4 月 1 日起實施，將從原本的 25 美元一口氣調漲至 30 美元（約新台幣 965 元），為本次漲幅最高的航空。
在傳統航空全面喊漲的氛圍下，主打低成本航空的台灣虎航則宣布「維持現行收費標準不變」。虎航的訂位服務費並非以美元計價，目前仍維持：旺季航班每人每航段新台幣 400 元、非旺季新台幣 300 元的收費機制，成為這波漲價潮中唯一「撐住」的國籍航空，對精打細算的小資族來說是一大福音。
旅遊達人急籲：促銷有限、漲價無限！
由於華航與星宇的漲價日期分別落在 3 月中與 4 月初，旅遊達人「蓋瑞哥」強烈建議，若已經確定接下來的旅遊行程，務必在「實施日期前」完成開票。雖然單程漲幅約在 3 到 5 美元（約新台幣 100 至 160 元）之間，但若是一家四口出遊，來回機票累積下來也是一筆破千元的隱形成本。下手前多方比價，並鎖定凍漲或尚未實施新制的航空公司，才能聰明省荷包。