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▲KID（中）及馬力歐（左1）於《綜藝玩很大》同隊對抗屈中恆。（圖／《綜藝玩很大》提供）

馬力歐開嗆屈中恆！《玩很大》錄一半爆衝突

▲《綜藝玩很大》最新一集刺激精彩。（圖／《綜藝玩很大》提供）

藝人屈中恆、馬力歐登上吳宗憲及KID主持的《綜藝玩很大》，闖關過程中兩方人馬互動爆笑又激烈，KID偷偷向馬力歐打小報告指著屈中恆說：「你看有人在笑你！」馬力歐隨即以銳利的眼光盯著對手，讓屈中恆連忙尷尬解釋：「沒有，我可是自然微笑」，沒想到馬力歐絲毫不給面子，直接吐槽：「對啦對啦，我學長（屈中恆）沒有你們想像得那麼聰明！」現場火藥味十足。全新一集的《綜藝玩很大》邀請到馬力歐及屈中恆對抗玩遊戲，闖關過程中雙方互動爆笑又激烈，KID偷偷向馬力歐打小報告指著屈中恆說：「你看有人在笑你！」馬力歐隨即以銳利的眼光盯著對手，讓屈中恆連忙尷尬解釋：「我可是自然的微笑。」沒想到馬力歐絲毫不給面子，直接吐槽：「對啦對啦，我學長（屈中恆）沒有你們想像得那麼聰明。」《綜藝玩很大》的關卡不僅考驗腦力，更是體能的挑戰，馬力歐在遊戲中火力全開，猶如闖關機器般迅速秒答；反觀屈中恆戰力稍顯不佳，沒兩下就被製作人宣判淘汰，讓他瞬間面露烏雲罩頂的無奈神情，面對戰力受阻，黑隊祭出不斷更換「隊呼」提振士氣，但馬力歐不屑一顧地冷嗆：「那然後呢？又怎樣？一直喊口號然後又輸！」火藥味超級重。節目最後來到關鍵的「逮出細菌人」關卡，2位老將一馬當先衝進民宿，必須在極短的時間內抓出躲藏的細菌人，現場慌亂不已，大家遲遲找不到細菌人，屈中恆在過程中甚至不慎踉蹌了一下，差點摔倒，更多精彩內容請一定要鎖定本週播出的《綜藝玩很大》，中視週六晚間10:00、三立都會台週日晚間8:00、《綜藝玩很大》YouTube 週一晚間7:00。