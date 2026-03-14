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近年全球經濟情勢動盪，加上通膨壓力與人口高齡化持續加劇，台灣勞動市場也出現結構性變化。根據1111人力銀行調查顯示，中高齡族群對於退休年齡的規劃平均為59歲，高達74.2%受訪者表示退休後仍打算從事兼差或另謀工作，選擇「退而不休」的生活。據1111人力銀行調查顯示，中高齡族群對於退休年齡的規劃平均為59歲，較去年的63歲減少4歲，更有超過1成的人不敢考慮退休問題、6.8%賺到目標金額就退休。進一步觀察退休後的工作規劃，高達74.2%受訪者表示退休後仍打算從事兼差或另謀工作，僅有3.9%明確表示不再工作。至於退休後理想的工作型態，以計時人員（59%）與正職工作（55.9%）最受青睞，其次則為創業（22.4%）與接案工作（19.3%）。1111人力銀行發言人曾仲葳分析，中高齡族群「退而不休」一方面是因為平均壽命延長，另一方面則是生活成本持續攀升，使得許多人希望在退休後維持一定收入來源，同時也透過工作保持生活節奏與社會連結。在退休生活費方面，調查顯示，中高齡族群認為退休後每月生活費平均需要44,165元。同時，面對未來的退休保障，多數人仍感到焦慮。調查指出，高達89.2%的受訪者擔心勞保與勞退金不夠使用，其中53.6%更表示「非常擔心」。因此不少中高齡族群也開始提前準備退休金來源，包括勞退自提6%（54%）、定期定額投資股票或基金（33.3%）、銀行定存（22.3%）以及儲蓄型保單（20.7%）等方式，希望透過多元財務規劃，減輕未來退休壓力。儘管中高齡族群願意持續投入職場，但在就業過程中仍面臨不少困境。調查顯示，45歲以上勞工最擔心的職場問題包括：年齡歧視找不到工作（40.2%）、職務被年輕人取代（29.3%）以及職能不足（24.4%）、工作選擇變少（18.3%）。對於中高齡離職後再就業的困難度，多數人也抱持悲觀看法。調查指出，73.8%的受訪者認為45歲後重返職場具有相當壓力，更有8.1%認為重返職場機會幾乎等於零。重返職場壓力指數平均來到71分。值得注意的是，59.2%的中高齡上班族表示曾因年齡而在職場遭遇歧視。具體情況包括：被告知年齡不符合而不錄取（62.6%）、遭同事或主管貼標籤（34.9%）以及成為優先裁員對象（26.5%），顯示年齡偏見仍是中高齡就業的重要障礙。曾仲葳指出，許多中高齡求職者並非缺乏能力，而是缺少合適的職場舞台與制度支持。企業若能透過職務再設計、彈性工時、在職訓練等方式，將有助於發揮中高齡人才的經驗與穩定度，對企業而言反而是重要資產。