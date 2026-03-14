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金州勇士隊的傷兵危機已達到「災難級別」！今日在主場對陣明尼蘇達灰狼的比賽中，勇士隊不僅以117：127吞下4連敗，比賽過程中更再度折損三名大將。除了長期缺陣的柯瑞（Stephen Curry）只能在場邊無奈觀戰，新加入的傷兵潮讓勇士板凳席顯得極其冷清，轉播畫面捕捉到柯瑞看著空蕩蕩座位的神情，引發全美球迷熱議。本場比賽前，勇士已因格林（Draymond Green）背傷缺陣而戰力受損，沒想到比賽開打後狀況更糟。內線大將霍福德（Al Horford）、新秀中鋒波斯特（Quinten Post）以及小柯瑞（Seth Curry）接連受傷退賽。勇士官方隨後證實，波斯特因左腳踝扭傷不會回歸。隨隊記者艾默曼（Danny Emerman）感嘆：「勇士目前只剩下大約8名健康的球員，他們在傷兵滿營的情況下一度將25分的分差縮小到個位數，大通中心的球迷雖然熱情支持，但這支球隊真的太難了。」儘管陷入絕境，勇士的角色球員依然展現強韌鬥志。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）全場空砍25分10籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也貢獻20分。末節勇士一度靠著一波23：9的攻勢追到僅剩7分差，眼看翻盤在望，灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）隨即回敬致命三分彈，全場豪取42分徹底粉碎勇士逆轉夢。主帥科爾（Steve Kerr）賽後神情沮喪，坦言這可能是他執教生涯以來遭遇最嚴重的一波傷病潮。在核心主力紛紛倒下的情況下，科爾的傳切體系在缺乏核心威脅的情況下，逐漸被對手研究透徹。此役過後，勇士戰績下滑至32勝34負，正式掉入西區附加賽的「下半區」。目前勇士領先第11名的灰熊高達10個勝場，基本上已確定擁有附加賽席位，但想衝上前8的機率微乎其微。最令球迷揪心的畫面莫過於穿著便服的庫里，坐在場邊看著空無一人的板凳席，景象十分淒涼。由於球團擔心庫里膝傷復發，目前已確定將缺席時間再延長，這意味著當他回歸時，勇士可能已經被釘死在第9或第10的生死戰位置。對於這支開季志在衝冠的球隊來說，目前的處境無疑是巨大的諷刺。