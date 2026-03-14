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▲盧秀燕訪美行程第2晚，受邀參與波士頓僑宴。（圖／台中市政府提供，2026.03.14）

▲盧秀燕一行白天拜會具百年歷史的紐英崙中華公所。（圖／台中市政府提供，2026.03.14）

台中市長盧秀燕訪美行程第2晚，受邀於波士頓僑宴演說，她引用台灣民主運動領袖蔣渭水的名言「團結真有力」，呼籲以「家和萬事興」化解社會對立，只要大家和平相處，就沒有解決不了的問題。盧秀燕以台中名產珍珠奶茶風靡全球為例，詮釋在地與國際融合的台中精神，強調領導者應具備團結台灣的能力。盧秀燕2024年初次以台中市長身分在洛杉磯僑宴演講時，引用吳沙名言「路那會通，子孫才會成功」，被認為政治意味濃厚；此番訪美安排3場僑宴，她在第1場演講以民眾黨熟悉的蔣渭水名言喊出「團結真有力」、呼籲以「家和萬事興」化解社會對立，同樣被認為暗喻當前國內局勢。盧秀燕於美東時間13日晚間，受邀於200多人的僑宴發表演說，首先透過桌上每人一杯的珍奶，引出象徵「愈在地、愈國際」的台中底蘊。盧秀燕指出，台中擁有傲視全球的精密機械「黃金廊帶」，在台積電與美光「一光一電」雙引擎帶動下，正全力轉型為智慧製造與AI機器人產業重鎮。她認為競爭力城市不能只有冷冰冰的科技，台中憑藉全台最強的消費力與宜居生活魅力，已成為吸引全球頂尖科技人才定居的幸福首選。身為六都唯一女市長，盧秀燕特別闡述「看不見的建設」重要性。她強調一個城市如果光有晶片、奶茶是不夠的，更重要的是必須是一個幸福的城市，她堅信城市真正的韌性源於教育與福利，任內投入大量經費重啟老人健保補助、大力推動公托服務，教育預算占比連年居首，希望照顧好長輩與孩子，讓年輕一代安心打拚。盧秀燕說，這些年國家內部有些分岐與衝突，大家意見很不一樣，身為一個領導人，解決問題最重要的是拿出態度，她以蔣渭水名言說「團結真有力」，並指「家和萬事興」是華人的智慧，只要團結、和氣相處就會產生力量，沒有解決不了的問題，自己也是以這樣的態度從政。僑宴在龍鳳酒樓席開20多桌，包括紐英崙中華公所主席雷國輝、紐英崙中華總會主席余麗瑛、僑務委員陳仕維伉儷、僑務委員郭競儒、紐英崙至孝篤親公所主席陳文珊、國民黨波士頓分部常委張韻蘭等多位當地僑領共同出席，外交部駐波士頓辦事處廖朝宏處長、波士頓文教中心主任高家富也到場交流。