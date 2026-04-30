中央氣象署表示，鋒面南下、東北季風接力報到，今（30）日中部以北、宜花氣溫下滑、體感偏涼，各地降雨機率提高，西半部更有局部雷雨發展，尤其中部以北需留意局部大雨發生，勞動節連續假期天氣逐漸轉穩，但下周馬上又有梅雨鋒面抵達。
今天天氣：全台持續有雨 入夜才趨緩
4月30日今天的天氣，氣象署指出，東北季風影響，水氣仍偏多，各地易有局部短暫陣雨，主要在中部以北、南部山區降雨機率較高，局部有雷雨出現，並可能有大雨發生的機率，預估降雨斷斷續續會持續一整天，不過晚起整體雨勢會變得更為零星。
氣溫方面，東北季風影響，中部以北及宜花低溫略降到20至22度，其他地區為23至25度，而白天高溫明顯下降，北部及宜蘭僅22、23度左右，中部及花東為24至27度，南部則是29、30度，因雲多下雨感受濕涼，請留意溫度的變化，適時多加外套注意保暖。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，鋒面通過及東北季風影響，環境風場逐漸轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
明天天氣：雨勢趨緩 連假首日適合出遊
5月1日明天的天氣，氣象署指出，白天起東北季風逐漸減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。高溫在北部、宜花24至26度，中部及臺東27至29度，南部29至31度，低溫在中部以北及東半部20至22度，南部23至25度。
一周天氣：周六、周日多雲到晴 下周梅雨鋒面來襲
氣象署提及，周六（5月2日）環境轉為東南風，水氣略增，全台天氣轉為多雲、高溫悶熱的「夏天模式」。迎風面的花東及恆春半島持續有零星降雨機會，午後大台北、宜花、各地山區則有局部短暫雷陣雨，民眾外出活動需留意午後天氣變臉。
周日（5月3日）會有新一波鋒面逐漸接近，不過各地天氣仍以多雲到晴為主，午後對流發展會導致大台北、宜花、山區有局部雷陣雨；同時西南風帶來水氣，中南部也可能出現局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍略為擴大。
下周一、下周二（5月4日至5月5日），梅雨鋒面通過並伴隨東北季風再度增強，各地天氣轉趨不穩，中部以北將有短暫陣雨或雷雨，南部也有局部降雨機會，其他地區偶有陣雨；隨著冷空氣南下，下周二中部以北及宜花地區再度轉涼，日夜溫差變化明顯。
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4月30日今天的天氣，氣象署指出，東北季風影響，水氣仍偏多，各地易有局部短暫陣雨，主要在中部以北、南部山區降雨機率較高，局部有雷雨出現，並可能有大雨發生的機率，預估降雨斷斷續續會持續一整天，不過晚起整體雨勢會變得更為零星。
氣溫方面，東北季風影響，中部以北及宜花低溫略降到20至22度，其他地區為23至25度，而白天高溫明顯下降，北部及宜蘭僅22、23度左右，中部及花東為24至27度，南部則是29、30度，因雲多下雨感受濕涼，請留意溫度的變化，適時多加外套注意保暖。
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，鋒面通過及東北季風影響，環境風場逐漸轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
明天天氣：雨勢趨緩 連假首日適合出遊
5月1日明天的天氣，氣象署指出，白天起東北季風逐漸減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。高溫在北部、宜花24至26度，中部及臺東27至29度，南部29至31度，低溫在中部以北及東半部20至22度，南部23至25度。
氣象署提及，周六（5月2日）環境轉為東南風，水氣略增，全台天氣轉為多雲、高溫悶熱的「夏天模式」。迎風面的花東及恆春半島持續有零星降雨機會，午後大台北、宜花、各地山區則有局部短暫雷陣雨，民眾外出活動需留意午後天氣變臉。
周日（5月3日）會有新一波鋒面逐漸接近，不過各地天氣仍以多雲到晴為主，午後對流發展會導致大台北、宜花、山區有局部雷陣雨；同時西南風帶來水氣，中南部也可能出現局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍略為擴大。
下周一、下周二（5月4日至5月5日），梅雨鋒面通過並伴隨東北季風再度增強，各地天氣轉趨不穩，中部以北將有短暫陣雨或雷雨，南部也有局部降雨機會，其他地區偶有陣雨；隨著冷空氣南下，下周二中部以北及宜花地區再度轉涼，日夜溫差變化明顯。