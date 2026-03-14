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不只受到中東局勢，油價上漲，讓航空公司醞釀提高燃油附加費，近期國籍航空陸續調高「訂位服務費」，長榮航空跟中華航空都在3月調高到28美元（約900元台幣），星宇航空則預計在4月起調高到30美元（約965元），相關費用將反映在機票費用。長榮航空、中華航空從2020年開始收取訂位服務費5美元，2024年調高為25美元。星宇航空則在2025年開始收費，同樣為25美元。然而，今年起陸續起漲，長榮航空在3月起調高「28美元」；華航則在下週二（17日）調高為「28美元」。星宇航空將在4月起調高到「30美元」。至於低成本國籍航空「台灣虎航」收費分為旺季跟非旺季，透過官網購票訂位服務費收取旺季「400元」、非旺季收取「300元」；若透過客服中心則分別為1000元、750元；機場臨櫃則是1200元、900元。目前暫無調漲規劃。此外，受到油價影響，國泰航空將在3月18日起調漲燃油附加費，如長途航班將調高到約台幣4781元。國泰航空表示，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍，根據現行既定機制，燃油附加費按照短、中、長程分別調整如下：短途航班：港幣142元上調至港幣290元。中程航班：港幣264元上調至港幣541元。長途航班：港幣569元上調至港幣1,164元。