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麥當勞「兒童遊戲區取消」、「兒童餐沒送玩具」！官方曝光真正原因

「現在手機、平板等3C遊戲盛行的時代，兒童遊戲區對孩童已經不再具備有吸引力，未來的確不會再設置」。

▲麥當勞兒童遊戲區現在幾乎都已經拆掉或者暫停使用，是不少人的童年回憶，官方也透露，當今3C科技發展蓬勃，兒童遊戲區對孩童已經不再具備有吸引力，未來的確不會再設置。（圖/路上觀察學院）

是因為衛生福利部食品藥物管理署在2014年起，公告『不適合兒童長期食用之食品廣告及促銷管理辦法』

麥當勞老舊裝潢回憶殺！老客跪求門市：氣氛已經不對勁

▲麥當勞景美店還是保有以前的裝潢風格，圓黃色的椅子以及木桌，令人懷念。（圖/Threads）

麥當勞老舊裝潢、遊樂區尚存但不開放門市一次看：

麥當勞一直是陪伴許多人長大的速食餐廳，但隨著時代演變，許多店家早已重新裝潢升級，連同以前去麥當勞必玩的「遊戲區」也幾乎全部都拆除消失，許多人都感到非常的懷念，最近又在社群掀起回憶殺。對此，麥當勞也回應表示，在手機、平板等3C產品盛行的時代，兒童遊戲區對孩童已經不具備吸引力，未來的確不會再設置。而麥當勞每年本來就會改裝40至60間門市，並且積極展店、汰弱換強，現在保有以前老舊裝潢風格的麥當勞可以說是少之又少了！近幾年不少民眾都會討論，麥當勞的兒童遊戲區已經都看不到，連兒童餐也都沒有送玩具，跟早期的麥當勞相比，對兒童的服務感覺減少不少。麥當勞官方則表示：至於兒童餐已經不送玩具，麥當勞官方則表示：「，嚴禁速食業者使用玩具促銷12歲以下兒童食用高油、高鹽、高糖等食品，且也不能在晚間17時至21時，於兒童頻道播放零食、飲料、冰品等廣告。」才會讓麥當勞兒童餐送玩具這項政策走入歷史。麥當勞新政策跟著時代走，也有不少老顧客嘆：「現在走進麥當勞都沒有以前的感覺，氣氛完全不對勁」；也有顧客在社群平台上發文：，跪求那些老舊裝潢、或者保有遊戲區還沒拆除麥當勞門市。有許多熱心的當地人也出面分享，包括，不過遊樂區都並未開放使用。保留經典麥當勞叔叔雕像以及舊款桌椅。擁有頂樓溜滑梯以及復古的舊裝潢風格。尚未拆除經典的室內遊樂區空間。保留了早期遊樂區的建築結構。