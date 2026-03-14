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▲校園內的杜鵑花花況。（圖／台大提供）

隨著學測結束，高中生開始選填志願，台灣大學校園內杜鵑花已經綻放，今（14）為台大杜鵑花節開幕式，各學系跟社團分別在綜合體育館、垂葉榕道、椰林大道舉辦博覽會。台大校長陳文章表示，希望學系博覽會讓高中學子了解各系所的專業，期待未來台大學生畢業時將不僅有一個學位，而是展現出跨域學習的成果。今年杜鵑花節為30週年，為擴大慶祝台大校方也舉辦「杜鵑花節30週年暨大之美」攝影比賽，以「時光剪影・台大之美」為主題，徵集以校園景象、人文故事與校園回憶為核心題材的作品，得獎作品預計在明年舉行頒獎典禮，並辦理線上與實體展覽；所有徵集影像亦將納入「台大之美」影像檔案庫，提供校內各單位未來活動及文宣運用，兼具典藏、推廣與文化紀錄價值。杜鵑花節的重點活動學系博覽會與社團博覽會，藉由台大各科系的精心設展講解及學生社團的精采表演分享，帶領來參觀的高中學生及家長們，深入認識台大多元豐富的學習資源與校園生活樣貌。此外，無法親臨足的學子們，也可以透過線上學系博覽會平台參觀體驗。學系博覽會一連兩天舉辦除展示各學系特色外，今年同屬「國立台灣大學系統」的台灣師範大學與台灣科技大學亦共同參與設攤，讓學生與家長一次了解綜合型、教育體系與技職體系指標大學的特色與資源整合成果；社團博覽會則將呈現學生多元才藝與社團文化活力。陳文章說，台大現有283個領域專長模組，約三分之一畢業生取得專長證書，也愈來愈多人會選擇校學士及院學士，未來台大學生畢業時將不僅有一個學位，而是展現出跨域學習的成果，得以自主建構跨域學士學位，更具方向與深度。陳文章也指出，台大創新設計學院正推動「跟著董總實習–台大菁英計畫」，共有19家企業參與、提供企業董總座實習的機會，深入了解企業經營、領導與決策的過程。另外，「國立台灣大學系統」的3校學生，接下來在校友基金會的支持下，都有機會到海外參加創新創業的課程，開拓視野及能力。台師大校長宋曜廷表示，杜鵑花節的舉辦讓原本嚴肅的學術研究殿堂增添青春與歡樂的氣息，吸引更多青年學子來了解「國立台灣大學系統」3校的課程特色。台科大副校長王朝正表示，今年是「國立台灣大學系統」10周年，跨校選課等制度都運行的很好，提供3校學生更多的選擇，未來會更緊密的合作下去。除主軸活動外，校內各單位亦規劃為期一整個月的系列活動，內容包含校園與博物館群導覽、農場體驗、人文與科學主題展覽及互動體驗等多元內容；校內商店與周邊商圈亦將同步響應，推出特色商品與期間優惠，讓訪客在賞花之餘亦能享受春日校園的多樣風貌。杜鵑花況及各項活動資訊皆已公布於杜鵑花節專屬網站，並設有線上問卷活動，填寫即有機會獲得限量紀念品，歡迎民眾上網查詢，一同感受杜鵑花團錦簇、人文與學術兼備的春季校園氛圍。