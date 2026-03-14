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日本隊晉級八強後，全隊抵達邁阿密，經過時差調整，這兩天持續備戰，此次日本武士隊投手顧問達比修有今日與球隊會合，將全力協助衛冕軍日本投手群備戰八強。明（15）日將由日本王牌山本由伸對決明星左投蘇亞瑞茲（Ranger Suarez），爭取四強戰門票。效力於聖地牙哥教士的投手達比修有在上屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）帶著日本隊小老弟們摘得金牌，這次因為動刀的關係，雖無法參與賽會，但選擇以另一種方式支持國家隊，改變身份成為日本對投手顧問，從宮崎集訓開始就隨日本隊集訓，向投手群分享心得、協助他們適應PitchCom系統。井端弘和高度警戒明天的對手蘇亞瑞茲（Ranger Suarez），並以簡單一句話點出關鍵：「希望打者能有目標的進行揮擊，而非盲目追打他的所有球路。」他強調，面對像蘇亞瑞茲這樣節奏穩定、配球細膩的投手，日本打線必須保持耐心，鎖定自己能掌握的球路攻擊，才能在關鍵時刻突破對方投手壓制。