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雖然南韓隊在八強遭到多明尼加淘汰，但南韓中繼投手高祐錫，一局無失分的好表現可圈可點。旅美兩年的他未能夠踏上大聯盟投手丘，如今靠著韓國晉級八強，終於能圓夢踏上大聯盟投手丘，有趣的是這次登板的球場正是他2024年曾效力的馬林魚主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）。高祐錫2024加盟教士後，因春訓十表現不佳遭下放3A，該年五月被交易至馬林魚，季中遭到指定讓渡（DFA)，去年遭釋出後以小聯盟約轉戰老虎，季後再與老虎續簽小聯盟約。本屆經典賽曾用13球讓日本打者三上三下，而對上中華隊的比賽主投1.2局吞敗，在八強晉級後如願在大聯盟球場登板投球，也交出三上三下的好表現。外界層看好他在經典賽後能從大聯盟出發，但他表示：「這次比賽的個人意義並不重要，我只想穿上國家隊的球衣，並在比賽中投出好表現」「雖然打進八強感到滿足，但無論對手多強，已提前結束比賽的方式落敗，全隊都在反省，做得好的部分要肯定，但更要思考未來補強與改進的部分」高祐錫也說，若是有機會再交手多明尼加，很想要贏回來。