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2026世界棒球經典賽（WBC）於今（14）日進行八強生死戰，地主美國隊終場以5：3險勝加拿大，順利奪下準決賽門票。然而，在大戰獲勝的喜悅背後，美國隊卻籠罩著一股哀傷氣息，只因生涯三度奪下賽揚獎、剛宣布退役的道奇隊傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw），在完全沒有登板的情況下，正式告別了本屆國家隊以及球員生涯。現年37歲、在洛杉磯道奇隊效力長達18年的克蕭，原定在本屆經典賽獻出球員生涯的「最後一舞」。然而，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）在昨日便提前預告，將在八強賽結束後將柯蕭移出正式名單，改由雙城隊的萊恩（Joe Ryan）遞補，讓許多球迷認為本場比賽克蕭應該會出賽。令人遺憾的是，美國隊名單中的16名投手，至今已動用了15人，唯獨克蕭一人始終枯坐牛棚。今日對陣加拿大的激戰中，美國隊雖然陷入苦戰，但德羅薩教練直到比賽結束，都未曾派上這位傳奇左投，克蕭甚至在牛棚接過一瓶啤酒，準備開喝。這也意味著柯蕭在經典賽的生涯數據將以「0出賽」殘酷收場。隨著克蕭確定離隊，社群平台X上爆發了排山倒海的遺憾與憤怒。「克蕭」一詞迅速衝上熱搜趨勢。許多原本期待能在國際賽舞台目睹傳奇最後一舞的球迷紛紛哀號：「沒能看到柯蕭投球就告別，真的太悲傷了」、「以為能看到最後一舞的英姿，結果是一場空」、「德羅薩教練簡直是大家的公敵」。球迷們普遍認為，對於一位奉獻一生給棒球的準名人堂巨星，如此無聲無息地被移出名單，實在是太過心酸且缺乏尊重的落幕方式。事實上美國總教練德羅薩（Mark DeRosa）在本屆賽會早已不是第一次被推上輿論的風口浪尖，日前他才剛因「算錯數學」被炎上，甚至差點進不了八強，如今又因克蕭的調度問題備受討論。在克蕭確定離隊後，美國即將在準決賽面對擁有索托（Juan Soto）和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等多位大聯盟巨星的多明尼加隊。美國隊預計將派出去年賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）領銜出擊，對決73勝老將塞維里諾（Luis Severino），力拚衛冕。