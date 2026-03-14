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▲張智倫與會計師公會合作，連續第三年舉辦公益贈米活動。（圖／張智倫臉書）

國民黨立委張智倫今（14）日攜手中華民國會計師公會全國聯合會、臺灣省及台北市會計師公會，舉辦「春風送暖，溫馨關懷」愛心贈米活動。現場發放2公斤裝白米、食用油及衛生紙各1500份，受贈對象包含中和區1309位低收入戶民眾，透過錦和、景新等10所國小校方轉贈給481位弱勢學童。張智倫偕同新北市議員陳錦錠及多位里長出席，共同做公益。適逢3月14日，張智倫用「大愛」慶祝白色情人節，他表示，除了傳統的鮮花與巧克力，白米與衛生紙等民生必需品是他送給鄉親的情人節禮物，希望能減輕弱勢家庭的經濟負擔，選在農曆年後進行民生補給，是為了確保社會資源能精準對接到需要的百姓手中，未來也將持續在立法院推動民生法案，並監督政府優化社會福利體系。這是張智倫與會計師公會合作，連續第三年舉辦公益贈米活動。他提到，身為會計師出身的立法委員，希望能以專業與誠摯的心回饋鄉里，為地方建設與民眾福祉打拚，期盼透過此次活動發揮拋磚引玉的效果，鼓勵更多社會力量響應公益，讓這份「善的循環」能持續在台灣社會擴散與傳遞，讓台灣社會更加美好。