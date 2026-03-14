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▲吉娜受CELINE之邀，現身巴黎時裝周活動。（圖／Gina Alice IG@ginaalicemusic）

▲吉娜短裙下的臀部曲線若隱若現，相當性感，但部分大陸網友難以接受。（圖／翻攝自微博）

43歲大陸世界鋼琴家郎朗和小12歲鋼琴才女吉娜愛麗絲（Gina Alice）結婚6年半，德韓混血的吉娜外貌出眾，深邃臉孔激似張靚穎和Angelababy，身材也很有料的她，被視為女神級人物，不過吉娜近日出席巴黎時裝周，極短裙的設計讓她頻頻春光外洩，露出屁股肉，引發兩極輿論，大陸網友驚呼：「還是外國放得開！」吉娜愛麗絲受法國奢侈大牌CELINE之邀，現身巴黎時裝周活動，她紮著標誌高馬尾，穿一件改良式西裝短洋裝，上半身包得密不透風，但視線往下一看，花苞裙衩出兩條極致美腿，而黑色裙裝更加襯托一身牛奶色肌膚，讓吉娜謀殺不少外國攝影師的底片。然而，吉娜愛麗絲的戰袍評價兩極化，一派網友驚豔女神的穿搭，「尤物」、「身材好好」、「這是要轉型當超模嗎？這氣場兩米八」、「好吸睛的大長腿」、「把巴黎街頭當T台了吧！每一步都是大片既視感」、「這也太美了，眼神移不開」、「郎朗真好！」而一派網友無法接受吉娜愛麗絲的裙子太短，走路時臀部不斷外露，「其實美有很多種，不一定非要這」、「屁股蛋子，上衣太短了，裡面可以穿個黑色短褲啊」、「走光了」、「何必呢」、「入境隨俗嗎？」微博上也有許多吉娜屁股被打馬的照片。吉娜愛麗絲1994年出生於德國威斯巴登市，從小在音樂世家長大，她的母親為鋼琴老師，讓吉娜4歲就開始學鋼琴，7歲首次公開演出，她畢業於德國漢堡音樂與戲劇學院，14歲舉辦首場獨奏音樂會獲好評，連續3年登上柏林愛樂廳舞台，吉娜精通多國語言，包括德語、英語、法語、韓語及中文，2017年參加德國魯爾鋼琴音樂節等國際賽事，與郎朗結婚後更是成為媒體寵兒。