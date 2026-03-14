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中華郵政6日宣布，自3月14日起網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額調整為不逾100萬元，從原本300萬元下修，若超過當月限額，請至開戶郵局臨櫃辦理，預估全台約114萬戶綜合儲金帳戶將受到影響。據公告，自2026年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金之單筆金額及每日/每月合併累加存款金額調整為不逾100萬元（網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計），若超過當月限額，請至開戶郵局臨櫃辦理。因郵局活期存款利率約0.83％，且超過100萬元部分不計息，而一年期定期存款利率約1.725％，因此不少存戶長期透過線上功能將活存資金轉為定存，以提高利息收益。然而，若大量資金突然在短時間內轉入定期存款，導致郵局在資金調度上過於被動。中華郵政指出，全台綜合儲金帳戶約114萬戶，占整體約3.9％，此次調整主要是參考金融同業網路銀行綜存活期轉定期的每月限額標準，希望藉此提升整體資金調度與運用效率。