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棒球員為何把臉塗黑？拿莫．伊漾解答了：減少光反射 醫師也認證

▲歐美球員五官輪廓較深，眼窩深、顴骨也較為突出，因此更需要塗黑色眼膏來減少賽場反光，圖為本屆經典賽美國隊。（圖／美聯社／達志影像）

棒球員臉塗黑最早追溯到1904年！紅襪隊的「他」是先驅 獵豹有同款眼紋

▲隼或獵豹眼下也常見深色線條，目的同樣是減少強光反射對視線造成的刺激。（圖／取自Pixabay）

為何台灣比較少見球員臉塗黑？球迷驚呼：長知識了

▲中華隊「國防部長」張育成在經典賽就有採用黑色眼膏來防光反射。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）8強賽持續開打，即使中華隊無緣前進決賽，但不少球迷仍關注比賽細節，其中也有人好奇球員臉頰下方常見的黑色「兩條線」到底有什麼用途。味全龍球員拿莫．伊漾過去受訪時解釋，球員在顴骨下方塗黑色眼膏或貼貼紙，是為了減少陽光或球場燈光在臉部流汗後產生反射，避免光線折射影響視線判斷。這項做法其實歷史悠久，最早可追溯到1904年，當時波士頓美國人隊外野手多爾蒂（Patsy Dougherty）會用木炭與泥土塗抹眼下吸收光線，如今則演變成球場上專門的防反光產品。味全龍球員拿莫．伊漾（朱祥麟）過去接受緯來體育台專訪時，就曾解釋球員臉上「塗兩條黑黑的」背後原因。他表示，當球員在比賽時臉部流汗，顴骨部位若被陽光或球場燈光照射，就可能產生反射，光線進入眼睛後會干擾視線，因此不少球員會在顴骨位置塗上黑色線條，降低反光帶來的影響，除了直接塗抹黑色眼膏外，也有人會改用黑色貼紙達到相同效果。根據《自由時報》報導，三軍總醫院眼科主任呂大文指出，在眼下塗黑主要是為了減少強光反射造成的視線干擾。特別是歐美球員五官輪廓較深，眼窩深、顴骨也較為突出，當臉部出汗或出油時，一旦光線照射就更容易出現反光情形。由於比賽中配戴太陽眼鏡並不方便，因此許多球員會選擇使用防反光眼膏或貼紙。這樣的做法其實已有相當長的歷史，最早可以追溯到1904年，當時波士頓美國人隊（現波士頓紅襪隊）外野手多爾蒂就曾用木炭與泥土塗在眼睛下方，目的就是吸收光線。因為球員在接殺高飛球時往往需要仰頭看向高空，如果環境光線過於強烈，很可能因此看不清球的軌跡，而在眼下塗抹深色顏料或貼上貼紙，便能降低光線反射（reflection）的影響。這樣的原理其實和自然界中的動物有些相似，例如隼或獵豹眼下也常見深色線條，目的同樣是減少強光反射對視線造成的刺激。之後到了1990年代左右，這項做法逐漸在棒球界流行起來，早期多以黑色膏狀物為主，如今則出現貼紙型產品，不僅流汗時比較不容易脫落，也能避免沾到球衣。至於為什麼在台灣球場較少看到這種情況，其實也與臉部骨骼結構有關。一般而言，歐美球員五官輪廓較深，眼窩較深、顴骨也較高，因此更容易出現光線反射的問題，所以在大聯盟比賽中更常見球員使用這類防反光措施，中華隊在出戰大型賽事時也經常採用。消息曝光後，也讓不少台灣球迷直呼長知識，紛紛留言表示，「我之前還真的以為是為了看起來比較兇」、「好奇了好幾天，終於獲得解答」、「戰紋BUFF動態視覺增幅50%」、「打日本的時候應該塗在額頭跟下巴才對，有戰力加成」、「對需要一直看高飛球的球員（外野手、游擊手）特別有幫助」。