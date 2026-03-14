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什麼是「養龍蝦」？

養龍蝦熱潮 科技大廠搶進、民眾搶賺熱錢

高權限惹禍？示警資安失控風險

不再只是一問一答，AI代理人現在可以幫你寄信、訂票、整理檔案，自動化幫你接管任務。現在全網瘋「養龍蝦」，甚至製造了「生態鏈」，有人透過幫忙安裝、升級系統等賺錢。然而，方便同時也帶來問題，例如誤刪郵件、產品金鑰外洩等風險。AI助理工具OpenClaw近期在中國爆紅，可以藉助大模型調用多個AI工具，在電腦上執行任務，如自動收發郵件、自動交易功能等；因其品牌Logo為紅色龍蝦，因此使用戶也把使用過程叫做「養龍蝦」。不同於傳統LLM，如ChatGPT、Gemini等是透過一問一答的AI工具，OpenClaw更全能，使用者可以用LINE、WhatsApp等通訊軟體串接，就像跟同事溝通交代一樣，大大釋放人力。同時可以支援在本機使用，不限制在雲端。OpenClaw是開源免費框架，但實際運行時需要調用市面上的AI大模型，而使用這類模型通常會使用Token收費，任務越複雜費用越高，例如搜尋資料並生成2000字文件，就需要消耗約700萬Token，也被網友調侃說是「還沒賺錢就先給AI交伙食費」。各大科技廠為搶攻養蝦生意，騰訊、字節跳動、阿里巴巴、小米、百度等推出自家龍蝦產品，輝達也傳將針對企業端發表相關產品。不只科技大廠，部分民眾、商家也搶賺熱錢，主打協助安裝，包含遠端安裝、到府安裝等。我國也出現類似熱潮，開價從一小時500元到5000元都有，社群上更有交流工作坊等線下活動。另外，由於龍蝦運行「吃token」，費用可能從數十美元到上千美元不等；再者考量資安保護、一般使用被干擾，不少人會額外用主機或是雲端伺服器，也會產生額外費用。為了龍蝦可以順利運行，因此有極高的隱私權限，再帶來便利的同時，資安隱私也面臨極大挑戰。中國官方點名OpenClaw預設的安全配置脆弱，一旦發現突破口，駭客就可以獲取完全控制權，同時若是不當安裝使用，可能讓用金鑰外洩。中國國家互聯網應急中心建議相關單位和個人用戶在部署和應用OpenClaw時採取安全措施，包括限制OpenClaw權限過高問題。醫師蔡依橙透過臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」發文表示，以前中國設備的資安差，都覺得是中共能監控世界的工具，伊朗的事情之後，才發現其實這些中國爛資安，也可以是美國以色列監控一切的工具，這些可以自動化的小龍蝦，哪天被中國的敵國駭入（可能是俄國、美國、印度......），集體攻擊中國的各種情報跟基礎設施，感覺就很精彩。蔡依橙也提到，「360集團創始人周鴻禕、前魅族CMO李楠等也紛紛在微博發文稱，普通人不要跟風現在的各種養龍蝦活動，可能刪除本地電腦的資料，也可能一瞬間把普通人的帳號密碼弄走」；讓他不禁吐槽，360創始人勸你要注意資安，連360創始人都擔心的資安，那真的很糟糕。