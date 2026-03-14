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▲崔時訓每天都很溫柔的幫Ailee打針。（圖／YouTube@일리네 결혼일기）

Ailee試管天天打針 崔時訓不捨老婆天天落淚

Ailee、崔時訓介紹 《鬼怪》歌后VS.《單身即地獄》嘉賓

南韓36歲「鐵肺歌姬」Ailee去年與《單身即地獄》第一季男來賓崔時訓結婚，婚後2人積極備孕，近日更在夫妻經營的YouTube頻道《일리네 결혼일기》公開試管嬰兒療程的日常。Ailee坦言每天早上醒來就要打針，「每天睜開眼都像恐怖電影一樣」，肚子上也留下越來越多針孔痕跡，辛苦求子過程曝光後讓不少粉絲看了相當心疼。Ailee在影片中分享，為了準備試管療程，每天早上固定時間都得打針，她苦笑形容整個過程就像恐怖片，「每天早上睜開眼就像恐怖電影一樣」，還模仿老公提醒她：「來打針囉，會有點刺痛喔。」語氣雖然輕鬆，但真正打下去時她仍忍不住直喊「真的太痛了」。影片中可見，Ailee一邊打針一邊皺眉忍痛，崔時訓則在旁露出心疼又抱歉的表情，仔細觀察她的狀況。由於療程需要每天注射，Ailee的腹部也逐漸出現越來越多針孔痕跡，看起來相當讓人心疼。崔時訓透露，當天已經是療程第5天，「雖然有慢慢習慣，但可能是藥物的關係，她今天好像更痛。」看到Ailee因為疼痛忍不住落淚，他也不斷摸摸妻子的頭和肚子安撫，畫面相當溫馨。Ailee是韓國知名實力派歌手，擁有「鐵肺歌姬」稱號，曾為多部熱門韓劇演唱OST，包括池晟的《秘密》、孔劉的《孤單又燦爛的神－鬼怪》、玄彬的《阿爾罕布拉宮的回憶》等作品。她在2024年被爆出與小3歲企業家交往，男方身分後來曝光為《單身即地獄》第一季男來賓崔時訓，2人也在去年4月正式結婚。崔時訓因為長相神似IU男友李鍾碩，加上在《單身即地獄》中對宋智雅一片痴心而受到關注。事實上他本身也是演員，曾出演《我開始追蹤羅曼史》、《候補策展人》、《吉力馬札羅咖啡店》等作品，同時也是服飾品牌老闆，在節目播出前就已累積一定知名度。