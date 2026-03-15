韓國代表隊在今日舉行的2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰中，以0：10慘遭多明尼加提前扣倒。這場在世界舞台上罕見的7局完敗，讓韓國國內輿論沸騰，總教練柳志炫（Yoo Ji-hyun）的去就也成為媒體關注焦點。韓媒指出，柳志炫在賽後的一番「神秘言論」，似乎暗示其執教生涯即將畫下句點。
合約到期？柳志炫：未來的構想與我無關
儘管韓國隊在本屆賽事中睽違17年再度闖入複賽，但八強戰的崩盤式落敗，讓總教練的領軍能力遭到質疑。賽後被媒體問及關於韓國隊未來發展及個人動向時，柳志炫神情凝重地表示：「這並非我現在能在此說明的狀況。我的合約期間只到這次WBC為止，在那之後的國家隊構想等問題，必須先擺在一旁。」
這番語帶保留的話語，被韓國媒體《OSEN》形容為「意味深長的發言」，並解讀為他可能就此引退、不續任國家隊主帥。
17年首闖8強功過參半 柳志炫去留引熱議
現年54歲的柳志炫曾長期擔任國家隊首席教練，並於去年 1 月正式接任總教練一職。在他的帶領下，韓國隊成功打破連續三屆止步預賽的魔咒，拿下自2009年奪得亞軍後最好的8強成績。然而，在面對多明尼加時展現出的實力斷層，卻讓這份戰績顯得有些蒼白。
下半年賽事緊湊 韓國隊急需確立領袖
韓國棒球在今年下半年依然有繁重的國際任務，包括9月下旬的「第20屆亞洲運動會」以及11月的「亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）」。
韓媒報導指出，雖然韓國棒球委員會（KBO）尚未正式宣布柳志炫的去留，但在WBC如此低迷的收尾下，柳志炫是否能維持帶隊氣勢繼續執教，抑或是球團將另尋高明以重振國球威望，已成為韓國棒壇目前最受關注的議題。
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儘管韓國隊在本屆賽事中睽違17年再度闖入複賽，但八強戰的崩盤式落敗，讓總教練的領軍能力遭到質疑。賽後被媒體問及關於韓國隊未來發展及個人動向時，柳志炫神情凝重地表示：「這並非我現在能在此說明的狀況。我的合約期間只到這次WBC為止，在那之後的國家隊構想等問題，必須先擺在一旁。」
這番語帶保留的話語，被韓國媒體《OSEN》形容為「意味深長的發言」，並解讀為他可能就此引退、不續任國家隊主帥。
17年首闖8強功過參半 柳志炫去留引熱議
現年54歲的柳志炫曾長期擔任國家隊首席教練，並於去年 1 月正式接任總教練一職。在他的帶領下，韓國隊成功打破連續三屆止步預賽的魔咒，拿下自2009年奪得亞軍後最好的8強成績。然而，在面對多明尼加時展現出的實力斷層，卻讓這份戰績顯得有些蒼白。
下半年賽事緊湊 韓國隊急需確立領袖
韓國棒球在今年下半年依然有繁重的國際任務，包括9月下旬的「第20屆亞洲運動會」以及11月的「亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）」。
韓媒報導指出，雖然韓國棒球委員會（KBO）尚未正式宣布柳志炫的去留，但在WBC如此低迷的收尾下，柳志炫是否能維持帶隊氣勢繼續執教，抑或是球團將另尋高明以重振國球威望，已成為韓國棒壇目前最受關注的議題。